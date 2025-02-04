Які зміни запровадив уряд для українців

Як повідомив Денис Шмигаль, оновлення відбулися одразу у декількох державних програмах, повідомляє 24 Канал. Зокрема, мова йде про:

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  • "Зимова єПідтримка": кожен українець може отримати 1 000 гривень, зокрема й на дітей. Виплату вже отримали майже 12 мільйонів громадян.
  • "Тепла зима": 6 500 гривень для дітей з малозабезпечених родин та сімей ВПО, які отримують держпідтримку.
  • Фіксовані тарифи: до кінця опалювального сезону ціни на газ, тепло та світло – не зростатимуть.
  • Субсидії: фінансову допомогу на оплату комунальних послуг отримують майже 3 мільйонів родин. Ще 250 тисяч домогосподарств у прифронтових громадах отримали понад 3,4 мільярда гривень на купівлю дров і вугілля.
  • Допомога ВПО: з 29 січня переселенці можуть подавати заявку на субсидію на оренду житла.
  • Безкоштовне харчування школярів: уряд спрямує 2,8 мільярда гривень, щоб продовжити програму у 2025 році.
  • Доплати вчителям: з січня 2025 року педагоги отримують додаткові виплати.
  • Доступні ліки: до переліку додано понад 50 нових препаратів.
  • єКнига: 18-річні українці отримують 908 гривень на купівлю українських книг.

Чи досі діє програма "Національний кешбек"

Дія програми "Національний кешбек" триває. Як повідомили у Мінекономіки, у січні 2025 року українці накопичили 414 мільйона гривень у межах програми. А за 5 місяців – понад 1 мільярд гривень кешбеку.