Які зміни запровадив уряд для українців

Як повідомив Денис Шмигаль, оновлення відбулися одразу у декількох державних програмах, повідомляє 24 Канал. Зокрема, мова йде про:

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