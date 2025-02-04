Какие изменения ввело правительство для украинцев

Как сообщил Денис Шмыгаль, обновления произошли сразу в нескольких государственных программах, сообщает 24 Канал. В частности, речь идет о:

Читайте также: Состоится ли индексация пенсий в феврале 2025 года

  • "Зимняя еПоддержка": каждый украинец может получить 1 000 гривен, в том числе и на детей. Выплату уже получили почти 12 миллионов граждан.
  • "Теплая зима": 6 500 гривен для детей из малообеспеченных семей и семей ВПО, которые получают господдержку.
  • Фиксированные тарифы: до конца отопительного сезона цены на газ, тепло и свет – не будут расти.
  • Субсидии: финансовую помощь на оплату коммунальных услуг получают почти 3 миллионов семей. Еще 250 тысяч домохозяйств в прифронтовых общинах получили более 3,4 миллиарда гривен на покупку дров и угля.
  • Помощь ВПЛ: с 29 января переселенцы могут подавать заявку на субсидию на аренду жилья.
  • Бесплатное питание школьников: правительство направит 2,8 миллиарда гривен, чтобы продолжить программу в 2025 году.
  • Доплаты учителям: с января 2025 года педагоги получают дополнительные выплаты.
  • Доступные лекарства: в перечень добавлено более 50 новых препаратов.
  • еКнига: 18-летние украинцы получают 908 гривен на покупку украинских книг.

До сих пор ли действует программа "Национальный кэшбек"

Действие программы "Национальный кэшбек" продолжается. Как сообщили в Минэкономики, в январе 2025 года украинцы накопили 414 миллиона гривен в рамках программы. А за 5 месяцев – более 1 миллиарда гривен кэшбека.