Сколько правительство тратит на выплаты для ВПЛ: показатели 2023 года
Источник:Минреинтеграции
ВПЛ могут оформить финансовую помощь от государства. Размер выплат зависит от возраста и состояния здоровья переселенца.
Какую помощь получают переселенцы
Граждане со статусом переселенца могут получить помощь 2 000 гривен, если они старше 18 лет, 3 000 гривен предоставляют детям и лицам с инвалидностью. Также в Минреинтеграции ввели компенсацию за потребленную коммуналку во время проживания ВПЛ на определенной собственности, в этом году эта сумма составила 338,7 миллиона гривен.
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Расходы на эвакуационные мероприятия составляют – 94,7 миллиона гривен. В проекте "Прихисток" приняли участие 150 тысяч домохозяйств, в общей сложности они получили 1,96 миллиарда гривен компенсации. Благодаря этой программе удалось расселить 2,8 миллиона переселенцев.
Какие еще программы действуют для переселенцев:
- программа социальной защиты переселенцев от Минсоцполитики предусматривает расходы из бюджета в размере 74,2 миллиарда гривен;
- в Минэкономики учредили грантовую систему – 2,6 миллиарда гривен предоставили для создания или развития бизнеса переселенцев;
- работодатели, трудоустроившие ВПЛ, могут получить компенсацию от государства, на это выделено 308,2 миллиона гривен.