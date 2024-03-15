Сроки могут продлить: ВПЛ будут иметь больше времени на подачу заявлений о выплатах
Источник:Минсоцполитики
Выплаты для ВПЛ могут продлить до 1 мая. В Минсоцполитики предлагают продлить срок подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для ВПЛ до 30 апреля 2024 года.
Сроки для ВПЛ продлят
Поэтому действительно срок подачи заявок на выплаты продлили с 1 марта до 30 апреля.
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Все ВПЛ, которые нуждаются в этой помощи и по каким-то причинам еще не имели возможности подать документы, должны гарантированно получить достаточно времени для их представления,
– написали в Министерстве.
В Министерстве предложили дать возможность получать такую помощь:
- детям, которые устроены в семьи патронатного воспитателя; патронатным воспитателям; детям, которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более чем 9 444 гривен – четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);
- лицам после достижения возраста 55 лет;
- лицам с инвалидностью III группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 гривен (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);
- лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, который нуждается в уходе до 6-летнего возраста;
- лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;
- лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.
Кто может получить помощь от ООН
Пенсионеры, которые имеют статус ВПЛ и проживают на территориях активных или возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией, предоставляется денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.
Право на такую помощь имеют лица, которые:
- получают пенсию в размере менее 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие ЧАЭС, других доплат к пенсиям, установленных законодательством);
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 № 309);
- не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и / или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 № 332 "Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам".