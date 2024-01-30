ВПЛ продолжат получать помощь: неужели отмена выплат не будет
В феврале внутренне перемещенные лица, оформившие статус ВПЛ до августа 2023 года, должны не получать выплаты от государства. Впрочем, правительство решило продлить их.
Отменят ли выплаты переселенцам
В последний месяц зимы внутренне перемещенным лицам должны были отменить ежемесячные выплаты от государства. Это должно было касаться всех тех, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа 2023 года. Соответственно всем подавшим заявления на выплату и оформившимся после 1 августа будут получать помощь еще полгода.
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В то же время недавно стало известно, что в правительстве приняли решение о продлении выплаты до марта. Впрочем, некоторые категории смогут не только до марта рассчитывать на средства:
- пенсионеры, получающие менее 9 444 гривны
- люди с инвалидностью первой и второй групп дети с инвалидностью дети-сироты и дети лишенные родительской опеки
- родственники, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют менее 9 400 гривен дохода на каждого члена семьи
- люди проживающие на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в садики из-за нехватки мест.
Проверки ВПЛ
Кроме того, в Украине более полугода проходят проверки мест проживания внутренне перемещенных лиц. Это делают представители национальной социальной службы.Напоминаем, что законодательством предусмотрено постоянное информирование ВПЛ. Речь идет о дате проведения проверки и уведомлении о временном прекращении помощи.
Для проверки месяца проживания ВПЛ требуются основания сообщения от третьих лиц или информация в автоматизированных реестрах.
- Для того, кого будут проверять, должно быть предупреждение не менее чем через 2 дня после назначения даты проведения процедуры.
- Об этом могут сообщить в телефонном разговоре по электронной почте или с помощью мессенджера.
- Фактическая проверка может быть произведена только через 10 рабочих дней.