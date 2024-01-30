Отменят ли выплаты переселенцам

В последний месяц зимы внутренне перемещенным лицам должны были отменить ежемесячные выплаты от государства. Это должно было касаться всех тех, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа 2023 года. Соответственно всем подавшим заявления на выплату и оформившимся после 1 августа будут получать помощь еще полгода.

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В то же время недавно стало известно, что в правительстве приняли решение о продлении выплаты до марта. Впрочем, некоторые категории смогут не только до марта рассчитывать на средства:

пенсионеры, получающие менее 9 444 гривны

люди с инвалидностью первой и второй групп дети с инвалидностью дети-сироты и дети лишенные родительской опеки

родственники, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют менее 9 400 гривен дохода на каждого члена семьи

люди проживающие на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в садики из-за нехватки мест.

Кстати говоря! Лица, имеющие статус ВПЛ, получают от государства финансовую помощь: взрослые по 2 000 гривен, а на ребенка или человека с инвалидностью по 3 000 гривен.

Проверки ВПЛ

Кроме того, в Украине более полугода проходят проверки мест проживания внутренне перемещенных лиц. Это делают представители национальной социальной службы.

Напоминаем, что законодательством предусмотрено постоянное информирование ВПЛ. Речь идет о дате проведения проверки и уведомлении о временном прекращении помощи.

Для проверки месяца проживания ВПЛ требуются основания сообщения от третьих лиц или информация в автоматизированных реестрах.

Для того, кого будут проверять, должно быть предупреждение не менее чем через 2 дня после назначения даты проведения процедуры.

Об этом могут сообщить в телефонном разговоре по электронной почте или с помощью мессенджера.

Фактическая проверка может быть произведена только через 10 рабочих дней.

Обратите внимание! Если переселенец сообщил о том, что он будет отсутствовать в день проверки, то процедуру перенесут еще на 14 дней.