Чи скасують виплати переселенцям

В останній місяць зими внутрішньо переміщеним особам мали скасувати щомісячні виплати від держави. Це мало стосуватися усіх тих, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня 2023 року. Відповідно усім тим, хто подав заяви на виплату та оформився після 1 серпня, отримуватимуть допомогу ще пів року.

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Водночас нещодавно стало відомо, що в уряді ухвалили рішення про продовження виплати до березня. Втім деякі категорії зможуть не тільки до березня розраховувати на кошти:

пенсіонери, які отримують менше ніж 9 444 гривні,

люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування,

родичі, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9 400 гривень доходу на кожного члена сім’ї,

люди, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.

До речі! Особи, що мають статус ВПО, отримують від держави фінансову допомогу: дорослі по 2 000 гривень, а на дитину чи людину з інвалідністю – по 3 000 гривень.

Перевірки ВПО

Крім того, в Україні понад пів року відбуваються перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб. Це роблять представники Національної соціальної служби.

Нагадуємо, що законодавством передбачене постійне інформування ВПО. Йдеться про дату проведення перевірки й про сповіщення про тимчасове припинення допомоги.

Для перевірки місяця проживання ВПО потрібні підстави – повідомлення від третіх осіб, або інформація в автоматизованих реєстрах.

Для того, кого перевірятимуть, має бути попередження не менше, ніж через 2 дні після призначення дати проведення процедури.

Про це можуть повідомити у телефонній розмові, електронною поштою, або ж за допомогою месенджера.

Фактична перевірка може бути проведена тільки через 10 робочих днів.

Зверніть увагу! Якщо переселенець повідомив про те, що він буде відсутній у день перевірки, то процедуру перенесуть на ще 14 днів.