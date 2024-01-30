Чи скасують виплати переселенцям
В останній місяць зими внутрішньо переміщеним особам мали скасувати щомісячні виплати від держави. Це мало стосуватися усіх тих, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня 2023 року. Відповідно усім тим, хто подав заяви на виплату та оформився після 1 серпня, отримуватимуть допомогу ще пів року.
Читайте також В Україні спростять механізм отримання пільг на оплату комунальних послуг
Водночас нещодавно стало відомо, що в уряді ухвалили рішення про продовження виплати до березня. Втім деякі категорії зможуть не тільки до березня розраховувати на кошти:
- пенсіонери, які отримують менше ніж 9 444 гривні,
- люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування,
- родичі, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9 400 гривень доходу на кожного члена сім’ї,
- люди, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.
Перевірки ВПО
Крім того, в Україні понад пів року відбуваються перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб. Це роблять представники Національної соціальної служби.
Для перевірки місяця проживання ВПО потрібні підстави – повідомлення від третіх осіб, або інформація в автоматизованих реєстрах.
- Для того, кого перевірятимуть, має бути попередження не менше, ніж через 2 дні після призначення дати проведення процедури.
- Про це можуть повідомити у телефонній розмові, електронною поштою, або ж за допомогою месенджера.
- Фактична перевірка може бути проведена тільки через 10 робочих днів.