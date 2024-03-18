Переселенцам задерживают выплаты: в правительстве объяснили, почему

Некоторые ВПЛ до сих пор не получили деньги на проживание от государства в марте. Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, они получат эти средства несколько позже.

Кому из ВПЛ задерживают выплаты

Причина, по которой некоторым переселенцам предоставят финансовую поддержку только под конец месяца заключается в том, что выплаты ВПЛ продолжают не автоматически, а на основании заявлений.

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В целом, органы социальной защиты в целом получили 91,4 тысячи заявлений. Из них, почти 66% заявлений – уже обработано, а еще 34% до сих пор обрабатывают. Таким образом, Минсоцполитики сообщает, что в марте выплаты для ВПО поступят 15, 21 и 28 числа месяца.

Поэтому начисление средств для ВПО, которые имеют право на продолжение выплат после подачи заявления, состоится 21 и 28 марта. Если вы подали заявление на продолжение выплаты, то средства будут зачислены до конца месяца,

– заявили в Минсоцполитики.

Можно ли еще подать заявление на продление выплат

В министерстве также отметили, что переселенцы, которые не подавали заявление на продление выплат – еще могут это сделать, поскольку срок подачи заявлений планируют продлить до 30 апреля. Помощь на проживание еще на 6 месяцев для них будет осуществляться, если средний доход на человека в такой семье меньше 9 444 гривен.

Это означает, что подав заявление даже в апреле, человек получит деньги за март и апрель включительно. Если заявление будет предоставлено с 1 мая, то помощь будет назначаться с месяца обращения,

– объяснили в ведомстве.

То есть, помощь на проживание еще на 6 месяцев для них будет осуществляться в случае, если средний доход на человека в такой семье меньше 9 444 гривен.

Кому средства уже выплатили

По информации Министерства социальной политики, на выплаты переселенцам в марте направили 1,4 миллиарда гривен.

По состоянию на 15 марта деньги уже выплатили тем переселенцам, у которых есть право на автоматическое продление помощи на полгода. Это ВПЛ, которые потеряли трудоспособность:

пенсионеры;

люди с инвалидностью I и II группы;

тяжелобольные дети;

дети, которые стали сиротами или лишены родительской опеки;

родители-воспитатели и приемные родители.

Всего 671 тысячи человек уже направлено 1,4 миллиарда гривен, отметили в Минсоцполитики.