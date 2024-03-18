Кому із ВПО затримують виплати

Причина, через яку деяким переселенцям нададуть фінансову підтримку лише під кінець місяця полягає у тому, що виплати ВПО продовжують не автоматично, а на підставі заяв.

Читайте також: Виплати ветеранів: що зміниться для військових пенсіонерів

В цілому, органи соціального захисту загалом отримали 91,4 тисячі заяв. З них, майже 66% заяв – уже опрацьовано, а ще 34% наразі досі опрацьовують. Таким чином, Мінсоцполітики повідомляє, що у березні виплати для ВПО надійдуть 15, 21 та 28 числа місяця.

Тому нарахування коштів для ВПО, які мають право на продовження виплат після подання заяви, відбудеться 21 та 28 березня. Якщо ви подали заяву на продовження виплати, то кошти будуть зараховані до кінця місяця,

– заявили в Мінсоцполітики.

Чи можна ще подати заяву на продовження виплат

У міністерстві також зауважили, що переселенці, які не подавали заяву на продовження виплат – ще можуть це зробити, оскільки термін подання заяв планують продовжити до 30 квітня. Допомога на проживання ще на 6 місяців для них здійснюватиметься, якщо середній дохід на особу в такій родині менший за 9 444 гривень.

Це означає, що подавши заяву навіть у квітні, людина отримає гроші за березень та квітень включно. Якщо заява буде надана з 1 травня, то допомога призначатиметься з місяця звернення,

– пояснили у відомстві.

Тобто, допомога на проживання ще на 6 місяців для них здійснюватиметься у разі, якщо середній дохід на особу в такій родині менший за 9 444 гривень.

Цікаво! За інформацією Міністерства соціальної політики, на виплати переселенцям у березні спрямували 1,4 мільярда гривень.

Кому кошти вже виплатили

Станом на 15 березня гроші вже виплатили тим переселенцям, у яких є право на автоматичне продовження допомоги на пів року. Це ВПО, які втратили працездатність:

пенсіонери;

люди з інвалідністю I та II групи;

тяжкохворі діти;

діти, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування;

батьки-вихователі та прийомні батьки.

Зауважте! Усього 671 тисячі осіб вже направлено 1,4 мільярда гривень, зазначили у Мінсоцполітики.