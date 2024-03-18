Кому из ВПЛ задерживают выплаты
Причина, по которой некоторым переселенцам предоставят финансовую поддержку только под конец месяца заключается в том, что выплаты ВПЛ продолжают не автоматически, а на основании заявлений.
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В целом, органы социальной защиты в целом получили 91,4 тысячи заявлений. Из них, почти 66% заявлений – уже обработано, а еще 34% до сих пор обрабатывают. Таким образом, Минсоцполитики сообщает, что в марте выплаты для ВПО поступят 15, 21 и 28 числа месяца.
Поэтому начисление средств для ВПО, которые имеют право на продолжение выплат после подачи заявления, состоится 21 и 28 марта. Если вы подали заявление на продолжение выплаты, то средства будут зачислены до конца месяца,
– заявили в Минсоцполитики.
Можно ли еще подать заявление на продление выплат
В министерстве также отметили, что переселенцы, которые не подавали заявление на продление выплат – еще могут это сделать, поскольку срок подачи заявлений планируют продлить до 30 апреля. Помощь на проживание еще на 6 месяцев для них будет осуществляться, если средний доход на человека в такой семье меньше 9 444 гривен.
Это означает, что подав заявление даже в апреле, человек получит деньги за март и апрель включительно. Если заявление будет предоставлено с 1 мая, то помощь будет назначаться с месяца обращения,
– объяснили в ведомстве.
То есть, помощь на проживание еще на 6 месяцев для них будет осуществляться в случае, если средний доход на человека в такой семье меньше 9 444 гривен.
Кому средства уже выплатили
По состоянию на 15 марта деньги уже выплатили тем переселенцам, у которых есть право на автоматическое продление помощи на полгода. Это ВПЛ, которые потеряли трудоспособность:
- пенсионеры;
- люди с инвалидностью I и II группы;
- тяжелобольные дети;
- дети, которые стали сиротами или лишены родительской опеки;
- родители-воспитатели и приемные родители.