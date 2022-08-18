Украинцы могут получить 12 тысяч одноразовой помощи: как это сделать

Некоторые выпускники вузов смогут получить финансовую помощь в размере 12 тысяч гривен. В МОН объяснили, для кого эта программа.

Кто сможет получить

Выплаты получат украинцы, имеющие:

степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра специальностей в области знаний 01 Образование/Педагогика;

образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста;

степень бакалавра, магистра другой специальности и области знаний.

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Как и когда можно получить помощь

, что выпускники должны иметь заключенный трудовой договор в должности педагогического работника на срок не менее 3 лет.

Для этого нужно подать заявление в образовательное учреждение, где получили диплом. Добавить туда копию трудовой книжки и трудового договора. Документы можно предоставить до 10 октября 2022 года. В конце этого года произойдет начисление средств.

К слову, выпускники, которые подали заявки, но получат диплом только в ноябре – декабре 2022 года, смогут получить финансовую помощь уже в 2023 году.

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