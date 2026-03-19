От "минималки" до 25 тысяч гривен: кому предусмотрена выплата в апреле
- В Украине предусмотрены специальные доплаты для лиц, которые принимали участие в защите территориальной целостности, в частности за награды "Герой Украины", ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество", княгини Ольги и "Крест боевых заслуг".
- Члены семей погибших (умерших) граждан также могут получать помощь, а дети, которые учатся, получают денежные выплаты до 23 лет.
В Украине действует специальная доплата для людей за особые заслуги перед Родиной. Речь идет о лицах, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности страны.
Кто может получить доплату до 25 тысяч гривен?
Иногда их семьи также могут получить средства, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда.
Итак, кому и какие выплаты назначило правительство? Лицам, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым, начиная с 2014 года:
- присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – в размере трех минимальных зарплат, установленных на 1 января календарного года (в расчете на месяц);
- награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней – в размере двух минимальных зарплат, установленных на 1 января календарного года (в расчете на месяц);
- награждены орденом "За мужество" трех степеней – в размере минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц);
- награжден орденом княгини Ольги трех степеней – в размере минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц);
- награждены знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг" – в размере 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).
По состоянию на 1 января 2026 года минимальная зарплата составляет 8 647 гривен. Об этом напомнили на сайте Минфина.
Важно! Таким образом выше указанные украинцы могут 25 941 гривну, 17 249 гривен, 8 647 гривен и 12 970,50 гривен соответственно.
В то же время помощь предусмотрена членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, указанных выше, в размере 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц). Размер, как уже указано выше, составляет 12 970, 50 гривен.
К этим членам семей относятся в частности родители, или жена (или муж) если они:
- достигли возраста, что дает право на назначение пенсии по возрасту (независимо от продолжительности страхового стажа);
- или имеют право на пенсию независимо от возраста, досрочную пенсию по возрасту или пенсию по возрасту на льготных условиях, пенсию по уменьшению пенсионного возраста;
- или они являются лицами с инвалидностью.
Также выплату получат дети, которые:
- не достигли 18 лет;
- или совершеннолетние, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.
Заметьте! В то же время дети, которые учатся на дневной форме получения образования в учреждениях общего среднего образования, а также учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования выплата устанавливается до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет, а детям-сиротам – до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня обращения за ее назначением. Но лицам, которые награждены знаком отличия "Крест боевых заслуг", назначается с даты награждения таким знаком отличия.
О каких еще соцвыплатах следует знать украинцам?
- Участники боевых действий могут получить различные денежные доплаты. Например, ежемесячную надбавку – 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- Также людям со статусом УБД выплачивают фиксированную ежемесячную адресную помощь на проживание. Ее действующий размер – 40 гривен.