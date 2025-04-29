Выплаты до 3 100 гривен: сколько можно получить ко Дню Независимости в 2025 году
- Кабмин утвердил размеры выплат ко Дню Независимости в 2025 году для ветеранов войны и жертв нацистских преследований, которые остаются на уровне 2024 года.
- Выплаты варьируются от 450 до 3 100 гривен в зависимости от категории.
Традиционно ко Дню Независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 августа, Кабмин утверждает размеры денежных выплат ветеранам и пострадавшим от войны, а перерасчет этих средств осуществляет Пенсионный фонд. В 2025 году размеры выплаты не изменились по сравнению с 2024 годом.
Кому предусмотрены выплаты ко Дню Независимости
Кабмин по состоянию на 29 апреля утвердил размеры выплат ко Дню Независимости в 2025 году, передает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
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Разовая денежная выплата будет выплачиваться до 24 августа 2025 года, а распространяться она будет на лиц, которые подлежат закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".
Обратите внимание! Размеры выплат в этом году варьируются в пределах 450 – 3 100 гривен, как и в прошлом году.
Выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны
- І группа инвалидности – 3 100 гривен,
- II группы инвалидности – 2 900 гривен,
- ІII группы инвалидности – 2 700 гривен.
Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства
- Выплата составляет 1 000 гривен.
Лица с особыми заслугами перед Родиной
Для таких лиц предусмотрена разовая денежная выплата в размере 3 100 гривен.
Члены семей погибших защитников, вдовцы/вдовы умерших участников боевых действий
Денежная помощь в сумму 650 гривен.
Участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы, дети партизан
Сумма разовой выплаты составляет 450 гривен.
Как будут осуществляться выплаты
Еще в прошлом году в ПФУ описали механизм выплаты помощи ко Дню Независимости, который не менялся за последние годы:
- Пенсионерам, которые имеют право на выплату, дополнительно обращаться в ПФУ не нужно, ведь денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией,
- Ветеранам войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу или работают, на основании поданных заявок, в том числе через вебпортал электронных услуг ПФУ.
- Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу и не работает, для получения помощи нужно подать в ПФУ заявление в произвольной форме. Эту выплату будет проведено по месту жительства лица на текущий счет в уполномоченном банке.