Выплаты до 3 100 гривен: сколько можно получить ко Дню Независимости в 2025 году

Традиционно ко Дню Независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 августа, Кабмин утверждает размеры денежных выплат ветеранам и пострадавшим от войны, а перерасчет этих средств осуществляет Пенсионный фонд. В 2025 году размеры выплаты не изменились по сравнению с 2024 годом.

Кому предусмотрены выплаты ко Дню Независимости

Кабмин по состоянию на 29 апреля утвердил размеры выплат ко Дню Независимости в 2025 году, передает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

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Разовая денежная выплата будет выплачиваться до 24 августа 2025 года, а распространяться она будет на лиц, которые подлежат закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Обратите внимание! Размеры выплат в этом году варьируются в пределах 450 – 3 100 гривен, как и в прошлом году.

Выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны

І группа инвалидности – 3 100 гривен,

II группы инвалидности – 2 900 гривен,

ІII группы инвалидности – 2 700 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства

Выплата составляет 1 000 гривен.

Лица с особыми заслугами перед Родиной

Для таких лиц предусмотрена разовая денежная выплата в размере 3 100 гривен.

Члены семей погибших защитников, вдовцы/вдовы умерших участников боевых действий

Денежная помощь в сумму 650 гривен.

Участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы, дети партизан

Сумма разовой выплаты составляет 450 гривен.

Как будут осуществляться выплаты

Еще в прошлом году в ПФУ описали механизм выплаты помощи ко Дню Независимости, который не менялся за последние годы: