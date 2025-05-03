3 мая, 18:44
Кто получит выплату более 3 тысяч гривен ко Дню Независимости
Основні тези
- Специальная выплата 3 100 гривен предоставляется лицам с I группой инвалидности, полученной вследствие войны, и гражданам с особыми заслугами перед Родиной.
- Большинство граждан получат эту выплату автоматически.
Ко Дню Независимости части украинцев предоставляют специальную выплату. В этом году размер этих доплат не изменился по сравнению с прошлым годом.
Кому предоставят выплату 3 100 гривен
Размер выплат различается, в зависимости от категории к которой принадлежит лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.
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Установлено, с целью осуществления разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, лицам, на которых распространяется действие ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", что разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2025 года.
3 100 гривен получат далеко не все. Такая выплата будет предоставляться:
- лицам с І группой инвалидности (если она получена вследствие войны);
- гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной.
Обратите внимание! Большинство граждан получат выплату ко Дню Независимости автоматически. Однако есть и исключения. Лицо, которое имеет право на такую помощь и при этом оно не является пенсионером, не проходит службу и не работает, должно подать специальное заявление в Пенсионный фонд.