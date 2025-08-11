Ко Дню Независимости некоторым украинцам выплатят денежную помощь от государства. Размер выплат различается в зависимости от категории получателей.

Кто получит 650 гривен ко Дню Независимости?

Выплаты в 650 гривен в этом году получат семьи погибших или умерших ветеранов войны, которым установили этот статус по закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Также помощь в 650 гривен начисляют:

членам семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

женам и мужьям умерших людей с инвалидностью вследствие войны;

мужьям или женам умерших участников боевых действий;

а также женам и мужьям умерших участников войны и жертв нацистских преследований, которые при жизни получили инвалидность из-за общего заболевания, трудовое увечье и по другим причинам.

Стоит знать! Вторым половинкам умерших выплаты назначаются при условии, что они не женились во второй раз после смерти мужа или жены.

Какие еще выплаты ко Дню Независимости начисляют?

В целом размер выплаты ко Дню Независимости варьируется в размере от 450 до 3 100 гривен.

Самые большие выплаты (3 100 гривен) получат украинцы, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

По несколько тысяч гривен назначают также лицам, которые получили инвалидность вследствие войны:

людям с инвалидностью І группы – 3 100 гривен;

людям с инвалидностью II группы – 2 900 гривен;

людям с инвалидностью III группы – 2 700 гривен.

УБД, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей выплатят по 1 000 гривен. А наименьшие выплаты (450 гривен) начислят участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, которых насильно вывезли на принудительные работы, детям партизан.

Важно! Пенсионерам выплаты поступят с пенсией, военнослужащим начислят их воинские части. А всем остальным нужно подавать заявление в Пенсионный фонд.