Кто получит доплату более 3 тысяч гривен в августе?

Доплата 3 100 гривен предоставляется лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Также на выплату более 3 тысяч гривен имеют право лица, получившие инвалидность вследствие определенных событий. Речь идет именно о гражданах с I группой.

Выплата в таком размере предоставляется лицам, которые приобрели инвалидность:

в результате войны;

если они были бывшими малолетними (такими, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узниками концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания, при этом, их признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья или же по другой причине.

У других граждан с инвалидностью выплаты несколько меньше:

люди со II группой инвалидности получат – 2 900 гривен;

III группой инвалидности – 2 700 гривен.

Обратите внимание! В целом эти выплаты варьируются в диапазоне 450 – 3 100 гривен. Сумма зависит от категории, к которой принадлежит лицо. Эта доплата предоставляется автоматически для большинства граждан.