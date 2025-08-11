Часть украинцев получит выплаты ко Дню Независимости. Речь идет о специальной помощи, которая приурочивается к этому празднику.

Кому предоставят августовскую доплату 2 700 гривен?

Размер доплаты определяется индивидуально, в зависимости от категории, к которой принадлежит лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Обратите внимание! В 2025 году размер помощи ко Дню Независимости варьируется в диапазоне от 450 до 3 100 гривен.

2 700 гривен будет предоставляться лицам с инвалидностью III группы, которые:

получили инвалидность вследствие войны;

признаны бывшими малолетними узниками концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания, получившие инвалидность из-за общего заболевания, трудового увечья или вследствие других причин.

Если лица, которые соответствуют указанным параметрам, но имеют другую группу инвалидности. Для них эта выплата такова: