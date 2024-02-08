Как изменится социальная помощь матерям с детьми в 2024 году

В 2024 году, учитывая рост прожиточного минимума, увеличились социальные выплаты, включая выплаты для детей и матерей. Это связано с изменениями в бюджете на 2024 год, где говорится о том, что прожиточный минимум для детей вырастет.

Изменение прожиточного минимума

Согласно бюджету на 2024 год, прожиточный минимум увеличился до 2920 гривен для взрослых и до 2361 гривну для лиц, утративших трудоспособность.

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Для детей прожиточный минимум в 2024 году составляет:

до 6 лет - 2563 гривны;

от 6 до 18 лет - 3196 гривен.

Такой рост прожиточного минимума привел к увеличению социальных выплат.

Изменения в размерах детских и декретных выплат

Помощь при рождении ребенка теперь составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачивается сразу, а остальные - ежемесячно в течение трех лет. А вот бэби-бокс теперь стоит 7689 гривен.

Помощь для неработающих беременных женщин составляет 757 гривен ежемесячно.

Максимальная помощь для одиноких матерей:

до 6 лет - 2563 гривны;

от 6 до 18 лет - 3196 гривен;

для студентов от 18 до 23 лет - 3028 гривен.

Помощь для детей под опекой:

до 6 лет - 6407,5 гривны;

дети до 6 лет с инвалидностью - 8970,5 гривны;

от 6 до 18 лет - 7990 гривен;

дети с инвалидностью от 6 до 18 лет - 11 186 гривен.

Помощь для лица, ухаживающего за больным ребенком:

до 6 лет - 5126 гривен;

от 6 до 18 лет - 6392 гривны.

Если нет алиментов

Также есть временная помощь для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

Максимальный размер помощи составляет:

Для детей до 6 лет - 2563 гривны;

Для детей от 6 до 18 лет - 3196 гривен.

Гарантированная сумма помощи определена на уровне:

Для детей до 6 лет - 1281,50 гривны;

Для детей от 6 до 18 лет - 1598 гривен.

Временная помощь предоставляется детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно. Размер этой помощи рассчитывается так же как при выплатах одиноким матерям.