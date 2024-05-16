До 3 тысяч гривен за День Независимости: кто получит прибавку на праздник

16 мая 2024, 09:09
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Источник:

ПФУ

Некоторые украинцы смогут получить от 450 до 3 100 гривен надбавки в День Независимости. В частности это касается ветеранов войны, но есть и другие.

Выплаты на День Независимости

В ПФУ сообщили, что на единовременные выплаты могут рассчитывать ветераны войны и некоторые другие категории граждан в честь важной для всех украинцев даты - Дня Независимости.

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Например, доплату 450 гривен получат:

  • участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания;
  • лица, насильно вывезенные на принудительные работы;
  • дети партизан;
  • подпольщики, другие участники борьбы с национал-социалистским режимом в тылу противника.

На надбавку 650 гривен могут рассчитывать:

  • члены семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которых установили в соответствии с п. 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";
  • жены умерших лиц, которые имели инвалидность вследствие войны;
  • жены умерших участников боевых действий/участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в связи с общим заболеванием, трудовым увечьем, других причин, которые не женились повторно.

На 1 000 гривен в этот день будут ожидать:

  • участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • бывшие несовершеннолетние (на момент заключения) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились там.

А 3 100 гривен гарантированно получат:

  • лицам, у которых есть особые заслуги перед Родиной;
  • лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны;
  • бывшим малолетним (на момент заключения не было 14 лет) заключенных концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания;
  • признанным лицам с инвалидностью из-за общего заболевания, трудовое увечье и по другим причинам.

Автор: Тетяна Стельмах