До 3 тысяч гривен за День Независимости: кто получит прибавку на праздник
16 мая 2024, 09:09Читати новину українською
Источник:ПФУ
Некоторые украинцы смогут получить от 450 до 3 100 гривен надбавки в День Независимости. В частности это касается ветеранов войны, но есть и другие.
Выплаты на День Независимости
В ПФУ сообщили, что на единовременные выплаты могут рассчитывать ветераны войны и некоторые другие категории граждан в честь важной для всех украинцев даты - Дня Независимости.
Читайте также Гарантированная пенсия: почему пенсионеры получают разную минималку
Например, доплату 450 гривен получат:
- участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания;
- лица, насильно вывезенные на принудительные работы;
- дети партизан;
- подпольщики, другие участники борьбы с национал-социалистским режимом в тылу противника.
На надбавку 650 гривен могут рассчитывать:
- члены семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которых установили в соответствии с п. 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";
- жены умерших лиц, которые имели инвалидность вследствие войны;
- жены умерших участников боевых действий/участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в связи с общим заболеванием, трудовым увечьем, других причин, которые не женились повторно.
На 1 000 гривен в этот день будут ожидать:
- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;
- бывшие несовершеннолетние (на момент заключения) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились там.
А 3 100 гривен гарантированно получат:
- лицам, у которых есть особые заслуги перед Родиной;
- лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны;
- бывшим малолетним (на момент заключения не было 14 лет) заключенных концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания;
- признанным лицам с инвалидностью из-за общего заболевания, трудовое увечье и по другим причинам.