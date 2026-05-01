Задержка детских выплат: министр соцполитики объяснил, почему до сих пор нет денег

Украинцы, которые подали заявки на финансовую помощь по рождению ребенка, не получили свои выплаты. Министр объяснил, почему так случилось, и одновременно заверил, что правительство работает над совершенствованием системы.

Почему украинцы не получают помощь при рождении ребенка?

О том, как в Министерстве объясняют задержку выплат, рассказал Денис Улютин.

Некоторые украинцы, подававшие заявки на финансовую поддержку при рождении ребенка, до сих пор не получили денег. Речь идет о обращениях от января и февраля 2026 года.

Во время часа вопросов к правительству, министр соцполитики Денис Улютин объяснил, что соответствующая ситуация произошла из-за технического сбоя.

Мы очень плодотворно сотрудничаем по таким кейсам. Вчера буквально было выгружено и оплачено по январским выплатам. Там была техническая ошибка, и в принципе при открытии счетов была ошибка именно в этой части. Вчера это "полечили" и передали эти выплаты на Ощадбанк. В ближайшее время они уже будут разбросаны по счетам,

– сказал Улютин.

Министр отмечает, что программы поддержки на детей довольно эффективны. Так, только за апрель выплаты для детей до 1 года составили 1,3 миллиарда гривен. Расходы на программу "еЯсла" – 78 миллионов гривен.

Что известно о совершенствовании системы выплат для детей?

По словам Улютина, правительство работает над актом программы и сроками для использования средств. Планируется также сделать карточку выплат на детей более универсальной.

В ближайшее время мы его сможем одобрить на Кабинет министров и дать возможность, во-первых, универсализировать карточку под все выплаты, которые касаются именно детских выплат, начиная с выплат до одного года, "еЯсла", "Пакет малыша", "Пакет школьника", они будут действовать в пределах одной карточки,

– пояснил министр соцполитики.

То есть с обновлениями все виды детских выплат будут перечислять на единую карточку. Она будет специально предназначена для финансовой поддержки на детей.

Денис Улютин также рассказал, что сейчас Минцифры работает совместно с Минсоцполитики, чтобы обеспечить цифровой продукт. В мае планируют представить готовую версию, через которую подавать заявки на детские выплаты можно будет в Дии.

Премьер-министр Юлия Свириденко тоже добавила, что работа продолжается. По ее словам, все, кто имеют право на выплаты, – получат деньги. А над механизмом и совершенствованием программы еще работают.

Помогут ли новые выплаты на детей выйти из демографического кризиса?

В 2025 году правительство пересмотрело систему выплат при рождении ребенка и в поддержку семей с маленькими детьми. С 1 января 2026 года обновления заработали.

Так, при рождении ребенка теперь можно получить 50 тысяч гривен. Далее до 1 года ежемесячно выплачивают по 7 тысяч гривен.

Также после 1 года можно получать деньги на детский сад или няню – 8 тысяч/месяц. Главное условие для этого – выход одного из родителей на работу.

Как отмечалось, результатом реформы детских выплат должен стать большая рождаемость. По плану правительства этого можно достичь, если помочь родителям одновременно работать и воспитывать детей.

Зато по словам Светланы Аксеновой, ученой Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, в государстве усиливается демографический кризис. Об этом пишет "Главком".

Демографиня отмечает, что за период независимости в Украине смертность преобладает рождаемость. А новые формы финансирования не повлияют на улучшение ситуации.

Это прежде всего форма государственной поддержки семей в ответственный и непростой период, когда один из родителей вынужденно оставляет оплачиваемую работу, а расходы семьи растут,

– отмечает Аксенова.

Эксперт добавляет, что задача государства – создать условия, в которых семьи не боятся рожать. И несмотря на то, что финансовая составляющая является важной, "демографическая политика должна быть комплексной".

По словам Аксеновой, нужно заботиться не только о количестве рождаемости. Так, надо учитывать условия развития и воспитания детей. Это возможно в объединении и финансовой поддержки, и образования, и здравоохранения.

Что еще известно о выплатах для поддержки детей?

По Меморандуму о сотрудничестве между Полтавской ОВА и Детским Фондом ООН (UNICEF) можно получить 17 500 гривен финансовой помощи. Поддержка предоставляется семьям с ребенком или детьми до 18 лет. При условии, что семья пострадала от российской агрессии.

В частности правительство выделяет 6,5 тысяч гривен для помощи семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы А. На поддержку могут претендовать жители 9 прифронтовых регионов. Известно, что общий объем государственных вложений составляет 56,6 миллиона гривен. Средства можно будет потратить на ежедневные нужды и базовые вещи.