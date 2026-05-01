Задержка детских выплат: министр соцполитики объяснил, почему до сих пор нет денег
- Денис Улютин объяснил, что задержка выплат при рождении ребенка произошла из-за ошибки, но выплаты уже передали на Ощадбанк.
- Правительство работает над совершенствованием системы детских выплат, планируя ввести возможность подачи заявок через Дію.
Украинцы, которые подали заявки на финансовую помощь по рождению ребенка, не получили свои выплаты. Министр объяснил, почему так случилось, и одновременно заверил, что правительство работает над совершенствованием системы.
Почему украинцы не получают помощь при рождении ребенка?
О том, как в Министерстве объясняют задержку выплат, рассказал Денис Улютин.
Некоторые украинцы, подававшие заявки на финансовую поддержку при рождении ребенка, до сих пор не получили денег. Речь идет о обращениях от января и февраля 2026 года.
Во время часа вопросов к правительству, министр соцполитики Денис Улютин объяснил, что соответствующая ситуация произошла из-за технического сбоя.
Мы очень плодотворно сотрудничаем по таким кейсам. Вчера буквально было выгружено и оплачено по январским выплатам. Там была техническая ошибка, и в принципе при открытии счетов была ошибка именно в этой части. Вчера это "полечили" и передали эти выплаты на Ощадбанк. В ближайшее время они уже будут разбросаны по счетам,
– сказал Улютин.
Министр отмечает, что программы поддержки на детей довольно эффективны. Так, только за апрель выплаты для детей до 1 года составили 1,3 миллиарда гривен. Расходы на программу "еЯсла" – 78 миллионов гривен.
Что известно о совершенствовании системы выплат для детей?
По словам Улютина, правительство работает над актом программы и сроками для использования средств. Планируется также сделать карточку выплат на детей более универсальной.
В ближайшее время мы его сможем одобрить на Кабинет министров и дать возможность, во-первых, универсализировать карточку под все выплаты, которые касаются именно детских выплат, начиная с выплат до одного года, "еЯсла", "Пакет малыша", "Пакет школьника", они будут действовать в пределах одной карточки,
– пояснил министр соцполитики.
То есть с обновлениями все виды детских выплат будут перечислять на единую карточку. Она будет специально предназначена для финансовой поддержки на детей.
Денис Улютин также рассказал, что сейчас Минцифры работает совместно с Минсоцполитики, чтобы обеспечить цифровой продукт. В мае планируют представить готовую версию, через которую подавать заявки на детские выплаты можно будет в Дии.
Премьер-министр Юлия Свириденко тоже добавила, что работа продолжается. По ее словам, все, кто имеют право на выплаты, – получат деньги. А над механизмом и совершенствованием программы еще работают.
Помогут ли новые выплаты на детей выйти из демографического кризиса?
В 2025 году правительство пересмотрело систему выплат при рождении ребенка и в поддержку семей с маленькими детьми. С 1 января 2026 года обновления заработали.
Так, при рождении ребенка теперь можно получить 50 тысяч гривен. Далее до 1 года ежемесячно выплачивают по 7 тысяч гривен.
Также после 1 года можно получать деньги на детский сад или няню – 8 тысяч/месяц. Главное условие для этого – выход одного из родителей на работу.
Как отмечалось, результатом реформы детских выплат должен стать большая рождаемость. По плану правительства этого можно достичь, если помочь родителям одновременно работать и воспитывать детей.
Зато по словам Светланы Аксеновой, ученой Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, в государстве усиливается демографический кризис. Об этом пишет "Главком".
Демографиня отмечает, что за период независимости в Украине смертность преобладает рождаемость. А новые формы финансирования не повлияют на улучшение ситуации.
Это прежде всего форма государственной поддержки семей в ответственный и непростой период, когда один из родителей вынужденно оставляет оплачиваемую работу, а расходы семьи растут,
– отмечает Аксенова.
Эксперт добавляет, что задача государства – создать условия, в которых семьи не боятся рожать. И несмотря на то, что финансовая составляющая является важной, "демографическая политика должна быть комплексной".
По словам Аксеновой, нужно заботиться не только о количестве рождаемости. Так, надо учитывать условия развития и воспитания детей. Это возможно в объединении и финансовой поддержки, и образования, и здравоохранения.
Что еще известно о выплатах для поддержки детей?
По Меморандуму о сотрудничестве между Полтавской ОВА и Детским Фондом ООН (UNICEF) можно получить 17 500 гривен финансовой помощи. Поддержка предоставляется семьям с ребенком или детьми до 18 лет. При условии, что семья пострадала от российской агрессии.
В частности правительство выделяет 6,5 тысяч гривен для помощи семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы А. На поддержку могут претендовать жители 9 прифронтовых регионов. Известно, что общий объем государственных вложений составляет 56,6 миллиона гривен. Средства можно будет потратить на ежедневные нужды и базовые вещи.