Экономика Соцвыплаты Тимчасові виплати на дітей у 2026 році: які суми передбачені для українців
9 апреля, 22:17
Помощь на детей в 2026 году: какие суммы предусмотрены и кто может претендовать на поддержку

Валерия Моргун
Основні тези
  • В 2026 году дети до 6 лет могут получить 2 817 гривен, а дети от 6 до 18 лет – 3 512 гривен как временную помощь.
  • Денежная помощь назначается детям, которые временно остались без родителей из-за войны, и предоставляется на период до 6 месяцев.

В Украине можно получить временную помощь на детей, которые из-за войны остались без родительской опеки. Речь идет о ситуациях, когда родители попали в плен, исчезли или погибли. В то же время эти несовершеннолетние должны еще не получить официальный статус сироты.

Какие выплаты на детей можно получить в 2026 году?

Ранее денежные выплаты начислялись только после приобретения ребенком такого статуса, о чем говорится на сайте Министерства юстиции Украины.

Из-за этого возникал риск, что лицо может оказаться в интернате, потому что семьи, которые хотели бы взять ребенка на временное пребывание, не всегда могли обеспечить необходимые условия и уход. Именно для таких случаев предусмотрена государственная помощь под названием "Ребенок не один".

Она назначается человеку, в семью которого временно устроен ребенок, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки. Кроме того, он должны постоянно проживать в Украине.

Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может обратиться за помощью самостоятельно, если:

  1. учится на дневной или дуальной форме;
  2. имеет зарегистрированное место жительства отдельно от лица, у которого проживает.

Помощь могут назначить, если родители ребенка:

  • умерли или погибли;
  • находятся на временно оккупированной территории или в окружении;
  • пропали без вести;
  • находятся в плену;
  • лишены личной свободы органами России.

Также помощь назначается в случае временного устройства ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа,
– уточнили в ведомстве.

Помощь составляет:

  1. 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (до 6 лет – 7 042,5 гривны, от 6 до 18 лет – 8 780 гривен);
  2. 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью соответствующего возраста (до 6 лет – 9 859,5 гривен, от 6 до 18 лет – 12 292 гривен).

Напомним! Согласно Государственному бюджету на 2026 год, дети в возрасте до 6 лет могут получить 2 817 гривен, а дети в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривен.

Заявление о назначении пособия нужно подать в Пенсионный фонд Украины лично, через орган местного самоуправления, ЦНАП или отправить по почте.

К заявлению прилагаются:

  • свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
  • копия приказа службы по делам детей о временном устройстве ребенка;
  • медицинское заключение (если ребенок имеет инвалидность).

Помощь назначается с первого числа месяца подачи заявления на период временного устройства ребенка, но не более чем на 6 месяцев,
– отметили в Минюсте.

Важно! Помощь является собственностью ребенка. Деньги должны использоваться только на его содержание и воспитание.

Что еще следует знать о выплатах для детей?

  • Более 8 700 семей в Украине получат помощь от правительства. Ее размер составляет 6 500 гривен.
  • Выплата предусмотрена для украинцев в девяти областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской. Но для семей, в которых есть дети с инвалидностью подгруппы А.