Помощь на детей в 2026 году: какие суммы предусмотрены и кто может претендовать на поддержку

В Украине можно получить временную помощь на детей, которые из-за войны остались без родительской опеки. Речь идет о ситуациях, когда родители попали в плен, исчезли или погибли. В то же время эти несовершеннолетние должны еще не получить официальный статус сироты.

Какие выплаты на детей можно получить в 2026 году?

Ранее денежные выплаты начислялись только после приобретения ребенком такого статуса, о чем говорится на сайте Министерства юстиции Украины.

Из-за этого возникал риск, что лицо может оказаться в интернате, потому что семьи, которые хотели бы взять ребенка на временное пребывание, не всегда могли обеспечить необходимые условия и уход. Именно для таких случаев предусмотрена государственная помощь под названием "Ребенок не один".

Она назначается человеку, в семью которого временно устроен ребенок, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки. Кроме того, он должны постоянно проживать в Украине.

Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может обратиться за помощью самостоятельно, если:

учится на дневной или дуальной форме; имеет зарегистрированное место жительства отдельно от лица, у которого проживает.

Помощь могут назначить, если родители ребенка:

умерли или погибли;

находятся на временно оккупированной территории или в окружении;

пропали без вести;

находятся в плену;

лишены личной свободы органами России.

Также помощь назначается в случае временного устройства ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа,

– уточнили в ведомстве.

Помощь составляет:

2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (до 6 лет – 7 042,5 гривны, от 6 до 18 лет – 8 780 гривен); 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью соответствующего возраста (до 6 лет – 9 859,5 гривен, от 6 до 18 лет – 12 292 гривен).

Напомним! Согласно Государственному бюджету на 2026 год, дети в возрасте до 6 лет могут получить 2 817 гривен, а дети в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривен.

Заявление о назначении пособия нужно подать в Пенсионный фонд Украины лично, через орган местного самоуправления, ЦНАП или отправить по почте.

К заявлению прилагаются:

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);

копия приказа службы по делам детей о временном устройстве ребенка;

медицинское заключение (если ребенок имеет инвалидность).

Помощь назначается с первого числа месяца подачи заявления на период временного устройства ребенка, но не более чем на 6 месяцев,

– отметили в Минюсте.

Важно! Помощь является собственностью ребенка. Деньги должны использоваться только на его содержание и воспитание.

