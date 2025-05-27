Поможет ли работодатель с погребением и как оформить выплаты

Родные умершего украинца могут получить деньги на погребение от его работодателя. Для этого необходимо выполнить определенные условия.

Кто имеет право на получение выплат на погребение

Помощь на погребение предоставляется в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, которые находились на его иждивении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это касается:

жены (мужа);

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старших этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет, а соискателей образования, которые учились на дневной форме получения образования, – до 23 лет;

отца, матери;

деда, бабки по прямой линии родства.

Помощь на погребение застрахованного лица назначается члену семьи умершего или лицу, которое осуществило погребение, на основании:

заявления лица, осуществившего погребение;

документа, удостоверяющего личность;

выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справки о смерти.

Обратите внимание! Размер пособия на погребение составляет 4 100 гривен.

Как получить деньги на погребение от работодателя

Для получения пособия на погребение, лицо должно обратиться к работодателю и предоставить:

заявление о выплате пособия на погребение;

документ, удостоверяющий личность;

финансовые документы, подтверждающие расходы на погребение;

справку с банковскими реквизитами для перечисления средств;

свидетельство о смерти;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.

Решение о назначении пособия на погребение принимается страхователем (работодателем) или уполномоченными им лицами не позднее дня, следующего за днем обращения, и выплачивается не позднее следующего рабочего дня после получения страхователем (работодателем) страховых средств от ПФУ.

В случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, прекращения ФЛП за получением выплаты члену его семьи или лицу, осуществившему погребение, следует обратиться непосредственно в любой сервисный центр ПФУ.