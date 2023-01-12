Выплаты на второго ребенка: сколько получат родители в 2023 году

В этом году при рождении каждого ребенка государство будет выплачивать родителям по 41280 гривен. Но эта сумма выплачивается не сразу. На какую сумму следует рассчитывать, рассказываем в материале 24 Канала.

Как осуществляются выплаты на ребенка

После рождения малыша родители получают от государства пособие в размере 41 280 гривен. Но следует помнить, что эта сумма выплачивается не сразу.

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Сначала выплачивают часть пособия, которая составляет 10 320 гривен,

Далее в течение трех лет выплачивается ежемесячно фиксированная сумма в размере 860 гривен.

Как оформить выплаты

Это можно сделать двумя способами:

В отделе соцзащиты, написав заявление о рождении ребенка. При этом к заявлению нужно добавить копию свидетельства о рождении малыша и показать оригинал.

Также, выплаты можно оформить онлайн в Дия. Для этого закажите специальную услугу еМалятко.

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Кроме того, после 30 дней после рождения, ребенок имеет право на получение "упаковка малыша". Родители могут на выбор выбрать его в денежной форме, или же в натуральной.

Какая сумма алиментов на ребенка в 2023 году

Выбрав первый вариант, мать или отец смогут потратить средства только на нужды малыша.

Первое, что нужно запомнить, это то, что размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

прожиточный минимум для детей в 2023 году составит 2 272 для малышей до 6 лет и 2 833 гривен от 6 до 18 лет.

Минимальная сумма алиментов с января по июнь 2023 составит: