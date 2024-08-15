Как онлайн оформить выплаты одиноким родителям в 2024 году
Источник:Минсоцполитики
Одинокие родители могут легко оформить выплаты через онлайн-платформы, что упрощает процесс получения финансовой помощи. Как именно это можно сделать и какова сумма выплат, читайте далее.
Как подать заявку на детские выплаты онлайн
Одинокие родители могут отныне подавать заявки на помощь онлайн – через приложение "Дія". Сделать это могут только те лица, которые самостоятельно воспитывают детей. Ведь право на получение выплат на содержание ребенка имеют одинокие матери или родители, которые не состоят в браке, а также одинокие усыновители.
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Это также касается случаев, когда в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери, или же эта запись сделана по указанию одного из родителей.Важно! В 2024 году суммы выплат будут составлять: 2 563 гривны – для детей до 6 лет, 3 196 гривен – для детей в возрасте от 6 до 18 лет и 3 028 гривен – для молодежи от 18 до 23 лет.
Вот пошаговая инструкция для оформления выплат онлайн:
- Посетите Портал Дія и перейдите в раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу".
- На странице "Услуги" нажмите "Подать заявление" и войдите в систему.
- Выберите основание для получения помощи.
- Введите информацию о ребенке, для которого нужна помощь.
- Заполните данные о членах семьи.
- Предоставьте информацию о доходах и имуществе.
- Загрузите сканированные копии необходимых документов.
- Проверьте заявление, подпишите его электронной подписью или Дія.Підпис и отправьте на рассмотрение.