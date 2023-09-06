Продлится всего несколько месяцев: пенсионерам насчитали доплаты к выплатам

В конце прошлого месяца 260 000 пенсионеров получили дополнительные выплаты на свои банковские счета. Это совместная программа ПФУ, Минсоцполитики и ООН.

Доплаты к пенсии от ООН

На эту выплату могут рассчитывать пенсионеры, проживающие в зоне боевых действий и получающие пенсию менее 3 000 гривен. Ее планируют выплачивать не менее 4 месяцев.

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Сумма выплат у разных лиц может варьироваться – будут доплачивать средства, которых не хватает до достижения 3 тысяч гривен. Однако пенсионеры будут получать не менее 100 гривен.

Для получения выплаты пенсионерам никаких действий не требуется. Она проводится без подачи заявления, согласно имеющейся в государственных реестрах информации. Выплата денежной помощи осуществляется путем перечисления средств на счета пенсионеров,

– объяснили в Минсоцполитики.

То есть, чтобы получить эти выплаты, никуда обращаться не нужно, потому что ее начислят автоматически.

Влияет ли помощь от ООН на субсидии

В ПФУ сообщили, что выплаты от ООН и другую схожую помощь не будут учитываться при исчислении общего дохода домохозяйства для социальной помощи, в том числе субсидии.

Податься на специальную помощь от ООН сейчас невозможно, потому что организация приостановила регистрацию заявок. Обратиться за помощью успело 10 миллионов украинцев.

Этот вопрос регулируется постановлением Кабмина от 28.07.2023 № 781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта по дополнительным мерам по социальной поддержке отдельных категорий населения".