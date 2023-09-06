Продлится всего несколько месяцев: пенсионерам насчитали доплаты к выплатам

6 сентября 2023, 10:30
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Источник:

Минсоцполитики

В конце прошлого месяца 260 000 пенсионеров получили дополнительные выплаты на свои банковские счета. Это совместная программа ПФУ, Минсоцполитики и ООН.

Доплаты к пенсии от ООН

На эту выплату могут рассчитывать пенсионеры, проживающие в зоне боевых действий и получающие пенсию менее 3 000 гривен. Ее планируют выплачивать не менее 4 месяцев.

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Сумма выплат у разных лиц может варьироваться – будут доплачивать средства, которых не хватает до достижения 3 тысяч гривен. Однако пенсионеры будут получать не менее 100 гривен.

Для получения выплаты пенсионерам никаких действий не требуется. Она проводится без подачи заявления, согласно имеющейся в государственных реестрах информации. Выплата денежной помощи осуществляется путем перечисления средств на счета пенсионеров,
– объяснили в Минсоцполитики.

То есть, чтобы получить эти выплаты, никуда обращаться не нужно, потому что ее начислят автоматически.

Влияет ли помощь от ООН на субсидии

В ПФУ сообщили, что выплаты от ООН и другую схожую помощь не будут учитываться при исчислении общего дохода домохозяйства для социальной помощи, в том числе субсидии.

  • Податься на специальную помощь от ООН сейчас невозможно, потому что организация приостановила регистрацию заявок. Обратиться за помощью успело 10 миллионов украинцев.
Напомним! Этот вопрос регулируется постановлением Кабмина от 28.07.2023 № 781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта по дополнительным мерам по социальной поддержке отдельных категорий населения".
Автор: Тетяна Стельмах