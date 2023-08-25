Более миллиона украинцев получат зимнюю помощь от ООН
Источник:Минреинтеграции
Зима – это самый сложный период для украинцев, поскольку именно в это время россияне проводят масштабные обстрелы для уничтожения критической инфраструктуры. Международные организации решили помочь Украине подготовиться к этому этапу.
Помощь ООН для украинцев
ООН решила ввести помощь для украинцев зимой. Объявление о сборе средств на нужды украинского народа объявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
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Эта помощь будет предоставляться в отопительный сезон.
Инициатива возникла из-за того, что в результате российских террористических атак были повреждены предприятия, жизненно необходимые коммуникации и критическая инфраструктура. В Украине есть населенные пункты, где возобновить водоснабжение, электроснабжение или газоснабжение нет возможности из-за активных боевых действий.
Даже на освобожденных территориях до сих пор есть люди, не имеющие газа или воды в результате вражеских обстрелов.
Людям будет предоставляться адресная помощь. Сумма транша составляет – 268 миллионов долларов. Эту выплату получат более 1,3 миллиона украинцев.
Какую помощь получают украинцы
Для украинцев, пострадавших в результате военных действий, украинское правительство ввело финансовую помощь:
- 2 000 гривен – лица старше 18 лет;
- 3000 гривен – дети, граждане с инвалидностью.
Это ежемесячные выплаты для ВПЛ – лиц, вынужденных покинуть фактическое место жительства из-за войны.
В результате подрыва Каховской ГЭС украинцы могут получить выплату 5 000 гривен.Заметьте! Эта помощь предоставляется исключительно тем украинцам, которые во время теракта находились в пострадавших регионах, и жителям оккупированных территорий, которые смогли попасть на подконтрольную Украине землю.
Также владельцы пострадавших сельских хозяйств смогут получить выплату до 100 000 гривен как компенсацию потерянного урожая.