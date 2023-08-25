Более миллиона украинцев получат зимнюю помощь от ООН

Зима – это самый сложный период для украинцев, поскольку именно в это время россияне проводят масштабные обстрелы для уничтожения критической инфраструктуры. Международные организации решили помочь Украине подготовиться к этому этапу.

Помощь ООН для украинцев

ООН решила ввести помощь для украинцев зимой. Объявление о сборе средств на нужды украинского народа объявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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Эта помощь будет предоставляться в отопительный сезон.

Инициатива возникла из-за того, что в результате российских террористических атак были повреждены предприятия, жизненно необходимые коммуникации и критическая инфраструктура. В Украине есть населенные пункты, где возобновить водоснабжение, электроснабжение или газоснабжение нет возможности из-за активных боевых действий.

Даже на освобожденных территориях до сих пор есть люди, не имеющие газа или воды в результате вражеских обстрелов.

Людям будет предоставляться адресная помощь. Сумма транша составляет – 268 миллионов долларов. Эту выплату получат более 1,3 миллиона украинцев.

Какую помощь получают украинцы

Для украинцев, пострадавших в результате военных действий, украинское правительство ввело финансовую помощь:

2 000 гривен – лица старше 18 лет;

3000 гривен – дети, граждане с инвалидностью.

Это ежемесячные выплаты для ВПЛ – лиц, вынужденных покинуть фактическое место жительства из-за войны.

В результате подрыва Каховской ГЭС украинцы могут получить выплату 5 000 гривен.

Эта помощь предоставляется исключительно тем украинцам, которые во время теракта находились в пострадавших регионах, и жителям оккупированных территорий, которые смогли попасть на подконтрольную Украине землю.

Также владельцы пострадавших сельских хозяйств смогут получить выплату до 100 000 гривен как компенсацию потерянного урожая.