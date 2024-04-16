Будут платить еще 3 месяца: выплаты от ООН для пенсионеров продлили

16 апреля 2024, 13:35
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Источник:

ПФУ

Для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий ООН продолжит выплаты. Соответственно помощь будут оказывать еще в апреле, мае и июне.

Выплаты от ООН

Выплаты продлили для пенсионеров, которые соответствуют условиям программы и живут в следующих областях:

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  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской.
Напомним! Сейчас такие пенсионеры получают помощь от ВПП ООН. Ее сумма составляет разницу между 3 250 гривен и пенсией, которую они получают сейчас.

Какие условия для получения помощи от ООН

  • пенсия меньше, чем 3250 гривен вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью и т.д;
  • с 1 марта 2023 года не получала дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • проживает на территориях активных или возможных боевых действий.

Выплату помощи проводят:

  • на банковские счета – для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карточку перечислением средств;
  • через отделения АО "Укрпочта" с января 2024 года – для пенсионеров, которые получают таким способом пенсию.

 

 

 

 

Автор: Тетяна Стельмах