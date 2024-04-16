Будут платить еще 3 месяца: выплаты от ООН для пенсионеров продлили

Для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий ООН продолжит выплаты. Соответственно помощь будут оказывать еще в апреле, мае и июне.

Выплаты от ООН

Выплаты продлили для пенсионеров, которые соответствуют условиям программы и живут в следующих областях:

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Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Какие условия для получения помощи от ООН

пенсия меньше, чем 3250 гривен вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью и т.д;

с 1 марта 2023 года не получала дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

проживает на территориях активных или возможных боевых действий.

Сейчас такие пенсионеры получают помощь от ВПП ООН. Ее сумма составляет разницу между 3 250 гривен и пенсией, которую они получают сейчас.

Выплату помощи проводят: