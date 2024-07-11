Как правильно рассчитать выплату по безработице в 2024 году

11 июля 2024, 18:32
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Постановление №60

Многие граждане проходили процедуру оформления помощи в центрах занятости. Однако, в условиях действия военного положения многих интересует актуальный размер выплат по безработице.

Какой размер выплат по безработице в 2024 году

Во время военного положения выплаты по безработице не могут превышать сумму минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года. В 2024 году эта сумма составляет 7 100 гривен. 

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При этом минимальный размер пособия по безработице составляет сейчас – 1 500 гривен, если страховой стаж за год перед получением статуса безработного составляет менее 7 месяцев.

Соответственно, конкретная сумма выплат, которую можно получить, будет зависеть от таких факторов:

  • страхового стажа;
  • оснований прекращения трудовых отношений (увольнение по собственному желанию, по соглашению сторон, сокращение на предприятии);
  • размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.
Обратите внимание! Минимальные выплаты получают люди, которых уволили по основаниям дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также люди, что ищут первую работу после завершения обучения или увольнения со срочной службы.

Как определяется выплата в зависимости от приобретенного стажа

Если страховой стаж превышает 7 месяцев, размер пособия определяется в процентах от среднемесячной заработной платы работника за последние шесть месяцев до увольнения в зависимости от продолжительности страхового стажа:

  • до 2 лет стажа – 50%;
  • от 2 до 6 лет стажа – 55%;
  • от 6 до 12 лет стажа – 60%;
  • свыше 18 лет стажа – 70%.
Автор: Катерина Добровольська