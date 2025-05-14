Кто может оформить пособие по безработице и сколько можно получить

Украинцы, которые остались без работы, могут получать денежную помощь от государства. Выплаты можно оформить офлайн или онлайн.

Кого могут признать безработным

Помощь по безработице, в том числе одноразовую, могут получить все застрахованные и незастрахованные лица, которых признали безработными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Ими могут быть люди в возрасте от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источника существования. При этом они готовы и способны приступить к работе.

Безработной может быть признана:

лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет);

лицо с инвалидностью, которое не достигло пенсионного возраста и получает пенсию по инвалидности или социальную помощь;

лицо, младше 16-летнего возраста, которое работало и было уволено в связи с изменениями в организации производства и труда, в частности прекращением или перепрофилированием сокращением численности штата.

На какие выплаты могут рассчитывать безработные

Минимальную пособие по безработице (по состоянию на 1 января 2025 года – 1 500 или 3 600 гривен) получат:

те, кого уволили по основаниям, которые повлекли за собой дисциплинарную, административную или уголовную ответственность;

те, чей страховой стаж в течение года, который предшествует месяцу регистрации безработным, меньше 7 месяцев;

молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебных заведениях, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и ищет первую работу.

В других случаях размер пособия зависит от страхового стажа и определяется в процентах к средней заработной плате (доходу):

до двух лет – 50%;

от двух до шести лет – 55%;

от шести до 10 – 60%;

свыше 10 лет – 70%.

При этом пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. По состоянию на 1 января 2025 года размер прожиточного минимума составляет 3 028 гривен.

Максимальное пособие по безработице теперь составляет 8 000 гривен. Увеличение выплат связано с новым размером минимальной заработной платы, установленной на уровне 8 000 гривен с 1 января 2025 года.

Важно! Общая продолжительность выплаты пособия по безработице застрахованным лицам не может превышать 360 календарных дней (лицам предпенсионного возраста – не более 720 календарных дней) в течение двух лет со дня ее назначения.