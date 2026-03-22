Апрельские выплаты для III группы инвалидности: какой минимум гарантирует государство

Лица с инвалидностью продолжают получать государственную финансовую поддержку в виде регулярных денежных выплат. Однако размер помощи определяется индивидуально в зависимости от установленной группы и не может быть ниже гарантированного минимального уровня.

Какая минимальная пенсия по инвалидности будет в апреле?

В апреле для лиц с III группой инвалидности действует базовая государственная гарантия: пенсионная выплата не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас это 2 595 гривен, уточняет Пенсионный фонд.

Интересно У кого вырастет пенсия более чем на 500 гривен с 1 апреля

Этот показатель является "страховой чертой" ниже которой пенсия опускаться не может. В то же время эта сумма лишь гарантированный минимум, а реальные выплаты в большинстве случаев выше.

Как формируется пенсия по инвалидности?

Размер пенсии определяется по правилам Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от страхового стажа. А право на выплату возникает при наличии от 1 до 15 лет стажа.

Важно! Сам расчет привязан к пенсии по возрасту. Для ІІІ группы применяется коэффициент 50%.

То есть человек получает половину от условной пенсии по возрасту. Но эта база формируется индивидуально, в том числе с учетом:

продолжительности страхового стажа;

официальной заработной платы;

уплаченных взносов.

Именно поэтому даже при одинаковой группе инвалидности суммы могут существенно отличаться.

Какие выплаты по инвалидности для военных?

Отдельный механизм применяется к военнослужащим. В их случае пенсия по инвалидности может назначаться независимо от страхового стажа, если инвалидность связана со службой.

Справочно: Размер выплат определяется денежным обеспечением и причиной инвалидности. Если она наступила вследствие войны, пенсия может составлять от 60% до 100% соответствующего обеспечения.

Кроме того, установлены минимальные гарантированные суммы:

I группа – 18 885 гривен;

II группа – 15 494 гривны;

III группа – 10 625 гривен.

Для участников боевых действий предусмотрены отдельные выплаты от 6 197 гривен плюс надбавки.

Есть ли выплаты по инвалидности для чернобыльцев?