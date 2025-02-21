Какие выплаты будут иметь люди с инвалидностью в марте

Размеры пенсионных выплат для лиц с инвалидностью в марте 2025 года останутся неизменными. Они будут зависеть от группы инвалидности и страхового стажа лица.

Какие пенсии у людей с инвалидностью

Будущая реформа МСЭК не повлияет на величину пенсионных выплат людям с инвалидностью, передает 24 Канал со ссылкой Правительственный портал.

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Выплаты будут продолжены на тех же условиях, и, по законному назначению, их размеры не будут сокращены.

Важно! Пенсии по инвалидности в Украине определяются согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для получения пенсии необходимо иметь страховой стаж от 1 до 15 лет, а продолжительность стажа зависит от возраста, на который была установлена инвалидность.

Сумма пенсии зависит от группы инвалидности:

Инвалиды I группы получают 100% от пенсии по возрасту;

Инвалиды II группы – 90% от пенсии по возрасту;

Инвалиды III группы – 50% от пенсии по возрасту.

Страховой стаж для расчета пенсии включает период с момента установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Какие пенсии будут в марте

В марте 2025 года украинцы с инвалидностью могут ожидать следующие минимальные суммы выплат:

Инвалиды I группы получат не менее 2 760 гривен.

Работающие лица с инвалидностью II и III групп будут получать 2 093 гривен.

Неработающие лица со II и III групп будут получать 2 520 гривен.

Заметьте! Пенсии по инвалидности выплачиваются с даты установления инвалидности, при условии подачи заявления в течение трех месяцев от этой даты. Если заявление подано позже, выплаты начинаются с момента его подачи.