Субсидии во время отопительного сезона: на какие услуги будут начислены льготы
Источник:Пенсионный фонд Украины
С началом отопительного сезона для многих граждан актуальным встает вопрос субсидий. Это позволяет украинцам сэкономить на оплате коммунальных услуг. Всего в Украине есть 10 видов коммунальных услуг на которые начисляют льготы.
Субсидии в Украине
За январь – февраль текущего года ПФУ насчитал субсидии и льготы на сумму 9 миллиардов гривен. В фонде напомнили, что в этом году расчет жилищных субсидий за период 2023-2024 года будет произведен с 1 октября.
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На какие услуги начисляются субсидии:
- управление многоквартирным домом;
- снабжение и распределение природного газа;
- поставки и распределения электрической энергии,
- снабжение тепловой энергии;
- снабжение горячей воды;
- централизованное водоснабжение;
- централизованный водоотвод;
- обращение с бытовыми отходами;
- расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;
- расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).
Кто имеет право на жилищную субсидию
- один из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;
- лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
- индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;
- несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки, по заявлению опекуна;
- семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше, чем размер обязательного платежа. В настоящее время он составляет 15% совокупного месячного дохода. Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально, поскольку это зависит от состава и дохода семьи.
Что делать тем, кто раньше не получал субсидию
Если гражданам было отказано в получении субсидии на неотапливаемый период, необходимо обратиться за ее назначением в период до 30 ноября 2023 года. В таком случае жилищную субсидию назначат с октября 2023 года.