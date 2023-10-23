Субсидии во время отопительного сезона: на какие услуги будут начислены льготы

С началом отопительного сезона для многих граждан актуальным встает вопрос субсидий. Это позволяет украинцам сэкономить на оплате коммунальных услуг. Всего в Украине есть 10 видов коммунальных услуг на которые начисляют льготы.

Субсидии в Украине

За январь – февраль текущего года ПФУ насчитал субсидии и льготы на сумму 9 миллиардов гривен. В фонде напомнили, что в этом году расчет жилищных субсидий за период 2023-2024 года будет произведен с 1 октября.

Читайте також: Опалювальний сезон 2023-2024 року: як розрахувати розмір майбутньої субсидії

На какие услуги начисляются субсидии:

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение природного газа;

поставки и распределения электрической энергии,

снабжение тепловой энергии;

снабжение горячей воды;

централизованное водоснабжение;

централизованный водоотвод;

обращение с бытовыми отходами;

расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;

расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).

Кто имеет право на жилищную субсидию

один из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;

лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;

несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки, по заявлению опекуна;

семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше, чем размер обязательного платежа. В настоящее время он составляет 15% совокупного месячного дохода. Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально, поскольку это зависит от состава и дохода семьи.

Что делать тем, кто раньше не получал субсидию Если гражданам было отказано в получении субсидии на неотапливаемый период, необходимо обратиться за ее назначением в период до 30 ноября 2023 года. В таком случае жилищную субсидию назначат с октября 2023 года.

Размер субсидии за октябрь исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября. То есть, услуга отопления жилого помещения рассчитывается на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставляется.