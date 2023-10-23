Субсидии во время отопительного сезона: на какие услуги будут начислены льготы

23 октября 2023, 17:14
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Источник:

Пенсионный фонд Украины

С началом отопительного сезона для многих граждан актуальным встает вопрос субсидий. Это позволяет украинцам сэкономить на оплате коммунальных услуг. Всего в Украине есть 10 видов коммунальных услуг на которые начисляют льготы.

Субсидии в Украине

За январь – февраль текущего года ПФУ насчитал субсидии и льготы на сумму 9 миллиардов гривен. В фонде напомнили, что в этом году расчет жилищных субсидий за период 2023-2024 года будет произведен с 1 октября.

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На какие услуги начисляются субсидии:

  • управление многоквартирным домом;
  • снабжение и распределение природного газа;
  • поставки и распределения электрической энергии,
  • снабжение тепловой энергии;
  • снабжение горячей воды;
  • централизованное водоснабжение;
  • централизованный водоотвод;
  • обращение с бытовыми отходами;
  • расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;
  • расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).
Важно!  Размер субсидии за октябрь исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября. То есть, услуга отопления жилого помещения рассчитывается на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставляется.

Кто имеет право на жилищную субсидию

  • один из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;
  • лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
  • индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;
  • несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки, по заявлению опекуна;
  • семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше, чем размер обязательного платежа. В настоящее время он составляет 15% совокупного месячного дохода. Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально, поскольку это зависит от состава и дохода семьи.

Что делать тем, кто раньше не получал субсидию

Если гражданам было отказано в получении субсидии на неотапливаемый период, необходимо обратиться за ее назначением в период до 30 ноября 2023 года. В таком случае жилищную субсидию назначат с октября 2023 года.

Автор: Северин Трач