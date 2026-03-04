Стартовали выплаты на детей от правительства: кто будет получать до 8 тысяч гривен ежемесячно
- Правительство начало выплачивать пособие "еЯсла" и по уходу за детьми: родители будут получать 7 – 8 тысяч гривен в месяц, при условии выхода на работу после того, как ребенку исполнился 1 год.
- После рождения ребенка родители могут получить единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен, но при определенных условиях.
Правительство начало выплачивать помощь "еЯсла" и по уходу за детьми. В зависимости от вида ридтримки родители будут получать 7 – 8 тысяч гривен в месяц, чтобы закрыть основные потребности ребенка, в частности обеспечить няню.
Кому выплатят деньги на детей?
О том, какие деньги на детей начало выплачивать государство, говорится в сообщении Юлии Свириденко.
Так, от сегодняшнего дня начали поступать деньги из программы "еЯсли". Первые выплаты получат 1 370 украинцев.
Размер помощи составляет 8 тысяч гривен, которые государство будет платить ежемесячно. Главное условие – выход на работу матери, отца или опекуна после того, как ребенку исполнился 1 год. Собственно, деньги предлагают использовать на оплату няни или садика.
В частности для 46 тысяч семей уже перечислить выплаты по уходу за ребенком. Помощь выплачивают ежемесячно до 1 года, сумма – 7 тысяч гривен.
Важно! Чтобы получить средства – надо открыть счет в Ощадбанке.
В частности министр отметила, что действуют другие выплаты. Помощь в связи с беременностью и родами и 50 тысяч при рождении ребенка.
Получение помощи по уходу за детьми должно быть максимально простым, понятным и удобным для семей,
– добавила Свириденко.
Министр объяснила, что сейчас правительство работает над расширением возможностей для подачи заявок, в частности через Дию.
Кто может получить помощь при рождении ребенка?
После рождения ребенка родители или законные представители могут получить единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен. Об этом говорится на ресурсе EnableMe.
Известно, что пособие выплатят, если:
- ребенок рожден после 1 января 2026 года;
- рождение произошло на территории Украины;
- оба родителя являются гражданами Украины;
- ребенок еще не имеет оформленного свидетельства о рождении на момент подачи онлайн-заявления.
Самый простой способ оформления – подать заявку через Дию. Вместе с выплатой в 50 тысяч доступна комплексная услуга "еМалятко" (7 государственных услуг по одному заявлению).
Обратите внимание! Стоимость "Пакета малыша", который входит в комплекс "еМалятко" составляет 8 451 гривны. Эти деньги выплачивают дополнительно до 50 тысяч гривен.
Инструкция, как подать заявку:
- авторизоваться на портале Дия;
- выбрать соответствующий раздел услуг;
- заполнить онлайн-форму;
- подписать заявление электронной подписью.
Далее заявление о регистрации рождения ребенка передается в ЗАГС (без прямого участия родителей, самостоятельно ходить по кабинетам для оформления справок не нужно). После готовности документа – свидетельства о рождении, на электронную почту поступит письмо, что документ можно забрать.
Что еще известно о государственной поддержке для беременных и детей в 2026 году?
В частности для беременных важно знать, на какой размер декретных можно рассчитывать, пока будет длиться уход за ребенком.
В 2026 году для застрахованных женщин (в системе общеобязательного государственного социального страхования) декретные будут выплачивать в размере 100% от средней зарплаты. Для незастрахованных – предусмотрена выплата в 7 тысяч гривен ежемесячно.
В частности правительство разрешило подавать заявки на пособие по уходу за детьми позже – в течение 3 месяцев после достижения ребенком 1 года. Заявки можно подать через ЦНАП или ПФУ.