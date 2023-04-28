Почти миллион гривен: работникам, пострадавшим от войны, доплатят в мае

С мая государство начнет платить работникам, физически пострадавшим от войны во время работы. Кое-кто получит 800 тысяч гривен.

Сколько получат пострадавшие от обстрелов работники

С 1 мая 2023 года власти ввели единовременную денежную помощь для работников критической инфраструктуры и важных для экономики отраслей, физически пострадавших от обстрелов при выполнении своей работы в зоне ведения боевых действий или в районах, подвергавшихся вооруженным нападениям России (бомбардировки, авиаудары).

Право на выплаты имеют:

работники объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления.

Соответствующий Закон "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины" был принят еще в апреле 2023 года, но вступит в силу мае.

Выплаты будут следующие:

инвалидность I группы - 0,8 миллионов гривен;

инвалидность II группы - 0,5 миллионов гривен;

инвалидность III группы - 0,2 миллионов гривен;

гибель - 1 миллион гривен (будет выплачиваться родственникам).

Выплаты можно будет получить в течение 3-х лет после обретения инвалидности.

Кто имеет право получить выплаты при гибели работника