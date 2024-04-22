Помощь при рождении ребенка: как получить более 40 тысяч гривен
Источник:КМУ
Государственная помощь при рождении ребенка — это социальная выплата, которая предоставляется одному из родителей малыша. Для получения помощи нужно обратиться в соответствующие органы не позднее 12 месяцев от рождения ребенка.
Что известно о пособии при рождении ребенка
Помощь при рождении ребенка в 2024 году составляет 41 280 гривен. Она выплачивается единовременно в сумме 10 320 гривен. Остальная же сумма выплачивается в течение 36 месяцев, то есть по 860 гривен в месяц.
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При этом, сумма выплат неизменна и не зависит от того, первый это ребенок в семье или нет.
Как получить помощь
Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг. При этом, услугу предоставляют как онлайн, так и офлайн.
Инструкция онлайн
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики по ссылке. Для этого вам понадобится электронная подпись.
- Заполните онлайн-форму на получение услуги и подпишите с помощью электронной подписи.
Инструкция офлайн
Офлайн услугу можно получить в органах социальной защиты или в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства.
Для этого нужно предоставить следующие документы:
- заявление одного из родителей;
- паспорт одного из родителей или другой документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер (РНУКПН);
- справку о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);
- свидетельство о рождении ребенка;
- номер банковского счета для социальных выплат;
- документы, которые удостоверяют рождение ребенка (если ребенок родился за пределами Украины).