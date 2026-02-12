Выплаты семьям: кто получит на карту от 4 500 гривен и больше в феврале
- Базовую социальную помощь получат семьи с низкими доходами, которые соответствуют определенным критериям, в частности, если они уже получают другие социальные выплаты.
- Помощь рассчитывается как разница между среднемесячным доходом семьи и совокупной базовой величиной, которая составляет 4 500 гривен на каждого члена семьи.
В феврале часть украинцев получит от государства базовую социальную помощь. Некоторые семьи могут рассчитывать на выплаты в 4 500 гривен, а другим начислят значительно большую сумму.
Кто может получить соцпомощь?
Базовую социальную помощь начислят семьям с низкими доходами. Это новый вид выплат, который объединил несколько видов государственной поддержки, пишет Министерство социальной политики.
Смотрите также Жители одного из городов могут получить 40 тысяч гривен: кому предусмотрена выплата
Выплаты могут получить все семьи, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах, если они соответствуют требованиям для предоставления базовой социальной помощи.
Сейчас подать заявление на выплаты могут те, кто уже получает соцвыплаты от государства:
- помощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь на детей в многодетных семьях;
- помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или их место жительства неизвестно.
Также с 1 ноября 2025 года базовая соцпомощь стала доступна для украинцев, которые не имеют права на пенсию и получают так называемую социальную пенсию, а также для людей с инвалидностью при определенных условиях.
Кто не получит базовую соцпомощь?
Оформить базовую социальную помощь украинцы могут онлайн через приложение Дія или обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подав соответствующее заявление.
Однако выплаты семье могут не назначить, даже если она малообеспеченная:
- если в семье есть трудоспособные взрослые, но они не работают, не учатся и не ведут бизнес, а также не служат в армии и не находятся на учете в службе занятости более 3 месяцев;
- один из членов семьи сделал покупку на сумму более 100 тысяч гривен в течение последнего года (например, купил машину, дом, валюту, ценные бумаги и т.д.);
- семья имеет на депозитах более 100 тысяч гривен или облигации на ту же сумму;
- семья владеет вторым домом или квартирой (жилье на оккупированных территориях или в зоне боевых действий не считается);
- в семье есть второй автомобиль, которому менее 15 лет от выпуска.
Конечно, есть исключения из этих требований. Например, они не касаются автомобилей, предназначенных для людей с инвалидностью.
Кто может получить 4 500 гривен и больше?
Назначают базовую социальную помощь индивидуально на каждую семью. Однако для всех она зависит от базовой величины, которая сейчас составляет 4 500 гривен, пишет ПФУ.
Рассчитывают выплаты как разницу между среднемесячным доходом семьи и совокупной базовой величиной на всех членов семьи.
При этом каждый член семьи может рассчитывать на определенный процент от этой величины:
- 100% – для первого члена семьи, который подает заявление на помощь;
- 100% – для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для членов семьи с инвалидностью I или II группы;
- 70% – для каждого следующего члена семьи.
Например, рассчитаем соцпомощь в феврале для семьи из 4 человек:
- женщина не работает и ухаживает за ребенком до 3 лет, получая пособие при рождении ребенка в размере 860 гривен;
- муж, работает и получает зарплату, которая после уплаты налогов составляет 10 тысяч гривен;
- ребенок 10 лет;
- ребенок 2 года.
Среднемесячный совокупный доход семьи такой семьи составляет 10 800 гривен.
В таком случае расчет производится следующим образом:
- размер базовой величины для первого работающего члена семьи – 4 500 гривень;
- размер базовой величины для второго неработающего члена семьи – 3 150 гривень (70 % от базы);
- размер базовой величины для ребенка 10 лет – 4 500 гривен;
- размер базовой величины для ребенка 2 лет – 4 500 гривен.
Поэтому, базовая помощь будет рассчитываться так:
- (4 500 гривен + 3 150 гривен + 4 500 гривен + 4500 гривен) – 10 860 гривен = 16 650 гривен – 10 860 гривен = 5 790 гривен.
Поэтому такая семья может претендовать на базовую социальную помощь в размере 5 790 гривен.
Важно! Если семья оформила соцпомощь в 2026 году, то средства ежемесячно зачисляют до 25 числа.
Как оформить соцпомощь?
Подать заявление на получение помощи имеет право только один представитель семьи. После этого поддержка назначается сразу на всю семью, однако средства будут поступать именно тому человеку, который официально обратился.
Оформить базовую социальную помощь можно и через приложение Дія, но пока эта возможность доступна не для всех. Онлайн-подача работает только для получателей помощи малообеспеченным семьям, выплат на детей одиноким матерям и поддержки семей с многими детьми. Все остальные должны обращаться непосредственно в Пенсионный фонд.