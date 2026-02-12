Кто может получить соцпомощь?

Базовую социальную помощь начислят семьям с низкими доходами. Это новый вид выплат, который объединил несколько видов государственной поддержки, пишет Министерство социальной политики.

Выплаты могут получить все семьи, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах, если они соответствуют требованиям для предоставления базовой социальной помощи.

Сейчас подать заявление на выплаты могут те, кто уже получает соцвыплаты от государства:

помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей в многодетных семьях;

помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

Также с 1 ноября 2025 года базовая соцпомощь стала доступна для украинцев, которые не имеют права на пенсию и получают так называемую социальную пенсию, а также для людей с инвалидностью при определенных условиях.

Кто не получит базовую соцпомощь?

Оформить базовую социальную помощь украинцы могут онлайн через приложение Дія или обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подав соответствующее заявление.

Однако выплаты семье могут не назначить, даже если она малообеспеченная:

если в семье есть трудоспособные взрослые, но они не работают, не учатся и не ведут бизнес, а также не служат в армии и не находятся на учете в службе занятости более 3 месяцев;

один из членов семьи сделал покупку на сумму более 100 тысяч гривен в течение последнего года (например, купил машину, дом, валюту, ценные бумаги и т.д.);

семья имеет на депозитах более 100 тысяч гривен или облигации на ту же сумму;

семья владеет вторым домом или квартирой (жилье на оккупированных территориях или в зоне боевых действий не считается);

в семье есть второй автомобиль, которому менее 15 лет от выпуска.

Конечно, есть исключения из этих требований. Например, они не касаются автомобилей, предназначенных для людей с инвалидностью.

Кто может получить 4 500 гривен и больше?

Назначают базовую социальную помощь индивидуально на каждую семью. Однако для всех она зависит от базовой величины, которая сейчас составляет 4 500 гривен, пишет ПФУ.

Рассчитывают выплаты как разницу между среднемесячным доходом семьи и совокупной базовой величиной на всех членов семьи.

При этом каждый член семьи может рассчитывать на определенный процент от этой величины:

100% – для первого члена семьи, который подает заявление на помощь;

100% – для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для членов семьи с инвалидностью I или II группы;

70% – для каждого следующего члена семьи.

Например, рассчитаем соцпомощь в феврале для семьи из 4 человек:

женщина не работает и ухаживает за ребенком до 3 лет, получая пособие при рождении ребенка в размере 860 гривен;

муж, работает и получает зарплату, которая после уплаты налогов составляет 10 тысяч гривен;

ребенок 10 лет;

ребенок 2 года.

Среднемесячный совокупный доход семьи такой семьи составляет 10 800 гривен.

В таком случае расчет производится следующим образом:

размер базовой величины для первого работающего члена семьи – 4 500 гривень;

размер базовой величины для второго неработающего члена семьи – 3 150 гривень (70 % от базы);

размер базовой величины для ребенка 10 лет – 4 500 гривен;

размер базовой величины для ребенка 2 лет – 4 500 гривен.

Поэтому, базовая помощь будет рассчитываться так:

(4 500 гривен + 3 150 гривен + 4 500 гривен + 4500 гривен) – 10 860 гривен = 16 650 гривен – 10 860 гривен = 5 790 гривен.

Поэтому такая семья может претендовать на базовую социальную помощь в размере 5 790 гривен.

Важно! Если семья оформила соцпомощь в 2026 году, то средства ежемесячно зачисляют до 25 числа.

Как оформить соцпомощь?