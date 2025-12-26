Выплаты ветеранам: сколько с 1 января получат участники боевых действий и что повлияет на пенсию

Государство гарантирует участникам боевых действий минимальные выплаты, которые не могут быть меньше, чем установлено законом. В то же время пенсия для УБД в 2026 году может вырасти вместе с повышением социальных стандартов.

Какие будут выплаты для УБД в 2026 году?

Общий размер пенсии участника боевых действий в 2025 году не может быть меньше, чем 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также УБД в Украине доступны льготы на коммуналку: как рассчитать сумму скидки

Законодательство предусматривает, что УБД пока не может получать пенсионные выплаты менее 5 528 гривен в месяц.

Постановлением Кабинета Министров Украины предусмотрено, что участникам боевых действий в случае, когда их ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 5 528 гривен, выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в сумме, что не хватает до указанных размеров,

– отмечают в ПФУ.

Но поскольку выплаты участников боевых действий привязаны к размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то в 2026 году они могут вырасти из-за его повышения. Также на сумму пенсии УБД может повлиять индексация.

Обратите внимание! Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность с 1 января 2026 года составит 2 595 гривен.

Что влияет на размер пенсии УБД?

Впрочем, размер пенсии участников боевых действий не является одинаковым для всех. Выплаты рассчитываются с учетом:

приобретенного страхового стажа УБД;

денежного обеспечения или зарплаты, с которого были уплачены страховые взносы;

даты выхода на пенсию и т. п.

К тому же в денежное обеспечение ветерана учитывают как должностной оклад, так и выплаты за звание, надбавку за выслугу лет, премии и другие доплаты.

Важно! По закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" к размеру назначенной пенсии УБД устанавливают повышение в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Какие единовременные выплаты для УБД?

Кроме пенсии, УБД могут рассчитывать на единовременные выплаты от государства. В частности, денежную помощь выплачивают в связи с инвалидностью из-за боевых действий, пишет Минобороны.

Размер выплат зависит от степени нетрудоспособности и рассчитывается в процентах от прожиточного минимума:

для лиц I группы инвалидности – в размере 400-кратного прожиточного минимума;

для лиц ІІ группы инвалидности – в размере 300-кратного прожиточного минимума;

для лиц ІІІ группы инвалидности – в размере 200-кратного прожиточного минимума.

Стоит знать! Также УБД выплачивается ежегодная денежная помощь по случаю Дня Независимости Украины. Ее размер ежегодно устанавливает правительство.

Какие льготы для УБД действуют?