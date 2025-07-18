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Экономика Соцвыплаты Как УБД получить деньги на День Независимости
18 июля, 14:35
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Как УБД получить деньги на День Независимости

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Участники боевых действий могут получить разовую денежную помощь 1 000 гривен ко Дню Независимости, причем пенсионерам деньги выплатят вместе с пенсией, а для других категорий нужно обращаться в территориальный орган ПФУ.
  • Самые большие выплаты ко Дню Независимости в размере 3 100 гривен получат лица с особыми заслугами перед Родиной, а также другие категории получат разные суммы в зависимости от группы инвалидности или статуса.

Участникам боевых действий и еще некоторым категориям украинцев предусмотрена разовая денежная помощь на День Независимости. УБД могут получить 1 000 гривен.

Как УБД получить выплаты?

Участники боевых действий ежегодно имеют право получать разовую денежную выплату, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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  • УБД, которые находятся на пенсии

Денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.

  • УБД, которые проходят службу

Средства направят на счета воинских частей, где такие граждане проходят службу, на основании поданных заявок.

  • УБД, которые не являются пенсионерами и не проходят службу

Для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.

Сколько выплатят ко Дню Независимости УБД и другим категориям?

Наибольший размер выплат ко Дню Независимости3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Далее следуют люди с инвалидностью вследствие войны. Деньги распределят следующим образом:

  • І группа – 3 100 гривен;
  • II группа – 2 900 гривен;
  • III группа – 2 700 гривен.

Следующая в списке – помощь для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей. Правительство предоставит таким лицам 1 000 гривен до 24 августа текущего года.

650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.