Помощь в Германии: сколько получают украинцы и в каком случае выплаты отменяют
С начала полномасштабной войны поток беженцев из Украины за границу вырос в разы. Следовательно, многие из них оказались в Германии. Однако система соцпомощи работает в стране так, чтобы лица после годового получения выплат пытались трудоустроиться.
Германия побуждает украинцев искать работу
Эксперт Андрей Павловский в комментарии 24 Каналу объясняет, что в Германии система помощи беженцам работает так, чтобы после года получения соцпомощи люди шли на языковые курсы и искали работу.
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Тем более, недавно руководитель немецкого правительства выступил и призвал немецкие компании упростить найм украинских беженцев на работу без знания языка. То есть, в других европейских странах просто создают такие условия, чтобы люди шли работать, а не сидели дальше на помощи.
Важно знать, что согласно немецкому закону о правовом статусе иностранных граждан беженцы из Украины приобретают в стране статус временной защиты.Следовательно, с 1 июня 2022 года размер помощи украинцам сравнили с помощью для других беженцев.
Какую помощь получали украинские беженцы
Сначала украинцы получали стандартную месячную помощь по безработице. Она составила около 450 евро для одного взрослого. А для детей – от 285 евро.Заметьте! С 1 января 2023 года произошла трансформация с введением новой формы государственной социальной защиты – Bürgergeld. Согласно ему помощь на одного человека возросла.
- Взрослым одиноким и неработающим украинцам – по 502 евро ежемесячно.
- Двое взрослых, проживающих вместе – 902 евро.
- На детей – от 311 до 420 евро в зависимости от возраста.
Впрочем, если украинские беженцы работают на полной занятости в Германии, и они получают 1 040 евро и выше, то соцпомощь отменяют.