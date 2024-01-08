Изменение размера пособия для украинцев в Чехии: кому увеличат выплаты

С начала полномасштабной войны Чехия ввела помощь для украинских беженцев. С 1 января 2024 года для определенных граждан размер соцвыплат вырос.

У кого вырастут выплаты

Повышение выплат касается около 66 тысяч беженцев из Украины, получивших временную защиту. Речь идет о лицах, относящихся к уязвимой категории.

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Министр труда Чехии Мариан Юречка отметил, что рост денежной помощи на жилье улучшит интеграцию украинцев в чешское общество. Теперь выплаты будут предоставляться в следующем размере:

6 000 крон – 244 евро – если человек проживает в зарегистрированном жилье;

4 800 – 195 евро – в незарегистрированном.

Мариан Юречко Министр труда и социальных дел Чехии Увеличение расходов на жилье для группы уязвимых лиц среди беженцев с временной защитой является ключевым. Мотивация иностранцев искать жилье в зависимости от дохода и ситуации будет способствовать их лучшей интеграции в Чехии.

Ранее такие выплаты составляли 3 000 и 2 400 крон, соответственно. Следует заметить и то, что эти средства предоставляются в расчете на 1 человека. То есть, если семья состоит из 5 человек, они получают указанную денежную помощь в пятикратном размере.

Кто из беженцев может проживать бесплатно

Беженцы, проживающие на территории бесплатного государственного жилья, могут находиться там 90 дней. В дальнейшем им придется платить квартплату или искать себе другую квартиру.

Такие изменения вступили в силу в сентябре 2024 года. Ранее лица, относящиеся к категории уязвимых граждан, могли проживать в спеццентрах бесплатно неограниченный срок, другие беженцы – 150 дней.

Получить бесплатное гуманитарное жилье можно будет через KACPU. Однако нужно понимать, что в таком случае расселение происходит в населенный пункт, где есть такая соцпомощь, самостоятельно выбирать место жительства нельзя.