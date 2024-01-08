У кого зростуть виплати

Підвищення виплат стосується близько 66 тисяч біженців з України, що отримали тимчасовий захист. Йдеться про осіб, які належать до вразливої категорії.

Читайте також Офіційний курс долара та євро оновив максимум: скільки коштуватиме валюта завтра

Міністр праці Чехії Маріан Юречка зауважив, що зростання грошової допомоги на житло, покращить інтеграцію українців у чеське суспільство. Тепер виплати надаватимуться у такому розмірі:

6 000 крон – 244 євро – якщо особа проживає у зареєстрованому житлі;

4 800 – 195 євро – у незареєстрованому.

Маріан Юречка Міністр праці та соціальних справ Чехії Збільшення витрат на житло для групи вразливих осіб серед біженців із тимчасовим захистом є ключовим. Мотивація іноземців шукати житло залежно від їхнього доходу та ситуації сприятиме їх кращій інтеграції в Чехії.

Раніше такі виплати складали 3 000 і 2 400 крон, відповідно. Варто зауважити і те, що ці кошти надаються у розрахунку на 1 особу. Тобто, якщо родина складається з 5 осіб, вони отримують вказану грошову допомогу п'ятикратному розмірі.

Хто з біженців може проживати безкоштовно

Біженці, які проживають на території безоплатного державного житла, можуть знаходитись там 90 днів. Надалі їм доведеться сплачувати квартплату або шукати собі іншу квартиру.

Такі зміни набрали чинності у вересні 2024 року. Раніше особи, які належать до категорії вразливих громадян могли проживати у спеццентрах безкоштовно необмежений термін, інші біженці – 150 днів.

Зверніть увагу! Отримати безоплатне гуманітарне житло можна буде через KACPU. Однак, потрібно розуміти, що у такому випадку розселення відбувається у населений пункт де є така соцдопомога, самостійно обирати місце проживання не можна.