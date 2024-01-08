У кого вырастут выплаты
Повышение выплат касается около 66 тысяч беженцев из Украины, получивших временную защиту. Речь идет о лицах, относящихся к уязвимой категории.
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Министр труда Чехии Мариан Юречка отметил, что рост денежной помощи на жилье улучшит интеграцию украинцев в чешское общество. Теперь выплаты будут предоставляться в следующем размере:
- 6 000 крон – 244 евро – если человек проживает в зарегистрированном жилье;
- 4 800 – 195 евро – в незарегистрированном.
Увеличение расходов на жилье для группы уязвимых лиц среди беженцев с временной защитой является ключевым. Мотивация иностранцев искать жилье в зависимости от дохода и ситуации будет способствовать их лучшей интеграции в Чехии.
Ранее такие выплаты составляли 3 000 и 2 400 крон, соответственно. Следует заметить и то, что эти средства предоставляются в расчете на 1 человека. То есть, если семья состоит из 5 человек, они получают указанную денежную помощь в пятикратном размере.
Кто из беженцев может проживать бесплатно
Беженцы, проживающие на территории бесплатного государственного жилья, могут находиться там 90 дней. В дальнейшем им придется платить квартплату или искать себе другую квартиру.
Такие изменения вступили в силу в сентябре 2024 года. Ранее лица, относящиеся к категории уязвимых граждан, могли проживать в спеццентрах бесплатно неограниченный срок, другие беженцы – 150 дней.