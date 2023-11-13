Выплаты для военных: кто может рассчитывать на компенсацию

Украинские военнослужащие могут получить дополнительные выплаты и компенсации от государства. Рассчитаны они для определенных категорий бойцов.

Государство выплатит деньги бойцам, не использовавшим ежегодный или дополнительный отпуск.

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В каких случаях предполагается компенсация

Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц", предусмотрено введение :

выплаты в случае увольнения с военной службы компенсации за неиспользованные дни, в частности, за прошлые годы ежегодного основного (дополнительного) отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А І группы, и дополнительного отпуска;

в частности, за прошлые годы военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А І группы, и дополнительного отпуска; компенсационную выплату уволенным с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.

Выплата компенсации также будет производиться для членов семей погибших (умерших) военнослужащих за неиспользованные ими дни ежегодного основного (дополнительного) отпуска.

Как получить компенсацию

Военнослужащий должен предоставить рапорт командиру воинской части для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска. В этом рапорте необходимо отметить в том числе:

Дата увольнения с военной службы; Количество дней неиспользованного дополнительного отпуска за каждый год; Основание увольнения с военной службы; Норма закона, предусматривающая такую компенсацию.

Выплата военнослужащим указанной единовременной денежной помощи при увольнении их с военной службы осуществляется Министерством обороны Украины, другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами за счет средств Государственного бюджета Украины, предусмотренных на их содержание.