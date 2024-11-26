Выплаты ВПЛ с 1 декабря: заплатят ли украинцам больше

ВПЛ, которые нуждаются в государственной поддержке продолжат получать финансовую помощь в декабре. Однако есть те, кто эту помощь потеряют.

Помощь ВПЛ в декабре

Правительство продлило выплаты для ВПЛ до февраля 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Если получаешь минимальную заплату на работе: какой будет размер пенсии в будущем

Соответственно большинство ВПЛ и в дальнейшем будут получать свои выплаты без дополнительного обращения. Однако это касается только уязвимых категорий, в частности:

пенсионеров у которых размер пенсии не превышает 9 444 гривен;

людей с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Размер ежемесячной помощи останется неизменным:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

Напомним! Деньги для ВПЛ поступают 15-го и 28-го числа каждого месяца.