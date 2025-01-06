Потеряют до 3 тысяч гривен в январе: при каких условиях ВПЛ могут лишить выплат

С января 2025 года некоторые украинцы не смогут получить государственные выплаты для внутренне перемещенных лиц на проживание. Это право сохранят за теми лицами, которые соответствуют определенным критериям.

Кто из ВПЛ должен подать заявление для получения выплат

В частности определенные граждане Украины должны будут подать заявление на получение государственной помощи, пишет 24 канал со ссылкой на постановление правительства №332.

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Так подать повторно заявление для получения денежной помощи от правительства, имеют такие лица:

семьи с детьми до 14 лет, проживающих там, где происходят активные боевые действия/в местности, где угрожают такие действия;

семьи с детьми до 14 лет, которые живут в безопасной местности, однако дети не могут ходить в школу;

семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью первой группы;

семьи, где один из членов ухаживает за ребенком с инвалидностью/ ребенком, признанным тяжелобольным (до 18 лет);

дети в возрасте до 14 лет, которые приехали, как переселенцы, без родителей;

беременные женщины (у которых срок от 7,5 месяцев).

Важно! Лица с инвалидностью и дети могут получить от государства 3 тысячи гривен, а другие лица - 2 тысячи гривен.

Кому отменят выплаты в январе 2025 года

В то же время ряд граждан лишат выплат уже в январе даже несмотря на повторную подачу заявления.

Речь идет о таких людях:

граждане, которые находились за границей более 30 календарных дней без уважительных причин;

лица, которые приобрели квартиру, дом/участок стоимостью более 100 тысяч гривен (речь не идет о случаях, когда жилье предоставлено из бюджета города/страны);

лица, которые купили новое авто, которому не более пяти лет (исключение - машины от волонтеров для армии);

граждане, которые имеют жилье, площадь которого превышает 13,65 квадратных метров на одного члена семьи, расположенное в безопасной зоне;

лица, которые приобрели металлы в банке, валюту на сумму более 100 тысяч гривен (кроме от благотворительных фондов или для оплаты услуги в сфере медицины, образования или соцсферы);

лица, на депозитном счете которых есть более 100 тысяч гривен.

Обратите внимание! В частности для проверки, через управление социальной защиты, государство может проверять в течение месяца финансово-имущественное положение этих семей для принятия решения об отмене или продлении выплат.