Выплаты ВПЛ не от государства: какую помощь могут получить украинцы

Почти 2,3 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ставших переселенцами из-за полномасштабной войны россии против Украины, в общей сложности получили от правительства около 17,2 миллиарда гривен. Но переселенцы могут получать помощь не только от государства, но и разных международных организаций.

Сайт 24 канала рассказывает о том, кто и от кого может получить дополнительные средства и как это правильно оформить.

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Как украинцы могут получить помощь от международных организаций

В Украине количество внутренне перемещенных лиц в целом превысило 8 миллионов человек, в то же время 2,7 миллиона вернулись домой. Как отмечают в Минсоцполитики, в результате сотрудничества ведомства с международными организациями, более 1,1 миллиона человек получили дополнительные к государственным денежные выплаты .

Напомним, что согласно правительственному решению помощь на проживание переселенцам предоставляется в следующих размерах:

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;

2 000 гривен – для других лиц.

Анна Даниэль — адвокат, управляющая "Адвокатским бюро Анны Даниэль", пояснила, что международная помощь оказывается пострадавшим от войны из самых незащищенных категорий населения, согласно критериям уязвимости, которые согласованы в меморандумах с международными организациями.

Такая помощь выплачивается в размере от 2200 до 2500 гривен в течение 1-3 месяцев. И является дополнительной к государственным, ее выплата не зависит от получения какого-либо вида государственной социальной помощи или пособия на жилье внутренне перемещенным лицам,

– заметила Даниэль.

Украинцы могут зарегистрироваться на портале "єпомога" / Unsplash

Она добавила, что сумма денежной помощи, полученной человеком от международной организации, с которой Минсоцполитики заключен соответствующий меморандум, не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

Как обратиться за получением международной помощи:

Через органы соцзащиты или через сайт "помощь". Министерство социальной политики Украины собирает эту информацию и передает списки международным организациям для выплат, чтобы не происходило дублирования.

Онлайн или напрямую через представительство международной организации в Украине.

ООН

Министерство социальной политики Украины отчиталось, что в соответствии с меморандумами, заключенными с агентствами ООН и другими международными организациями, было привлечено более 10 миллиардов гривен для выплаты пособий более 2 миллионам человек, пострадавших от войны.

Сейчас больше всего выплатила Всемирная продовольственная программа ООН. От нее средства получили более 670 тысяч человек. Выплачивают по 2200 гривен три месяца. Но не больше 6600 гривен на семью.

Для ВПЛ, относящихся к одной или нескольким уязвимым категориям:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с двумя или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (старше 60 лет);

семья, которая содержится одним / несколькими пожилыми людьми или лицом преклонных лет с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждено).

Обычно переселенцам выплачивают по 2200 гривен в месяц / Unsplash

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ЮНИСЕФ

Программа от ЮНИСЕФ "Совместно" – это многоцелевая программа денежной помощи для незащищенных семей с детьми, пострадавшими из-за войны и нуждающихся в финансовой поддержке, которая реализуется ЮНИСЕФ вместе с Министерством социальной политики Украины и стала возможной благодаря финансированию ЕС, правительства Италии, Шведского агентства международного развития SIDA и Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации CERF.

В программе могут принять участие семьи, принадлежащие к одной из двух категорий:

имеют троих и более детей до 18 лет;

Имеют ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Помощь оказывается семьям независимо от статуса ВПЛ, находящихся в любом регионе Украины, но при условии, что они не получали денежной помощи от ЮНИСЕФ или другой международной гуманитарной организации после 24 февраля 2022 года. Сумма: 2 200 гривен на каждого члена домохозяйства, но не более чем на пять человек, единовременно за три месяца,

– объясняет Анна Даниэль.

Международный Комитет Красного Креста (МККК)

Миссия Международного Комитета Красного Креста и Общество Красного Креста Украины уже выплатили пособие почти 180 тысячам человек.

МККК оказывает финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших общин в размере 2 500 гривен в лицо в месяц . Запланированная продолжительность программы – 3 месяца.

Международная организация по миграции

Анна Даниэль рассказала, что благодаря финансированию от Центрального чрезвычайного фонда ООН, Европейского Союза, Канады, Германии и Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID) программа МОМ охватит несколько регионов Украины в координации с местными властями.

Помощь также оказывают областям, которые активно принимают переселенцев в Украине / Unsplash

Западные области остаются основным пунктом назначения перемещенных лиц. По оценкам местных властей, например, в Закарпатье приехало около 500 тысяч переселенцев. Закарпатская область стала первой областью, которая будет охвачена программой, с целью предоставления 40 тысяч человек, по согласованию с областной администрацией и ее департаментом социальной политики, помощи (2 200 гривен на человека),

– добавила экспертка.

Кроме Закарпатья, МОМ в Украине также открыло представительства в Черновцах, Ивано-Франковске, Львове и Виннице для поддержки многоотраслевой гуманитарной помощи для спасения и сохранения жизни ВПЛ, принимающих громад и других уязвимых групп, включая мигрантов, которые застряли в Украине и нуждаются в поддержке для обеспечение их безопасности во время и после пересечения границ с ЕС.

Норвежский совет по делам беженцев в Украине

Программа предусмотрена для зарегистрированных ВПЛ наиболее уязвимых категорий: беременные женщины, одинокие родители, воспитывающие детей, семьи с двумя детьми и более, домохозяйства, где есть лица с инвалидностью, пожилые люди (65+ лет).

Эта организация выплачивает по 2220 гривен на каждого члена семьи в месяц, в течение трех месяцев. Выплаты производятся только для зарегистрированных ВПЛ.

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Особенностью программы является легкая регистрация – с помощью чат-бота в WhatsApp по номеру 0800609844 путем отправки на него сообщения с текстом "NRC".