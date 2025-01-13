Выплаты ВПЛ не пришли вовремя: куда обращаться за помощью

В Украине для внутренне перемещенных лиц предусматривается ежемесячная государственная помощь. Однако иногда деньги могут задерживаться.

Почему могут не прийти выплаты для ВПЛ

В основном причиной таких обстоятельств являются технические проблемы, пишет 24 канал со ссылкой на сайт Омбудсмена Украины.

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В случае если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это могут быть технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее,

– говорится на сайте.

Если же средства уже должны быть зачислены на карту, но этого не произошло, можно обратиться за помощью:

в Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);

в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);

в свой ЦПАУ и управление соцзащиты.

Также есть возможность отправить сообщение в мессенджеры официальных страниц Минреинтеграции и сообщить о задержке выплат.

Обратите внимание! После личного обращения данные будут проверены, и вплаты будет перечислена.