Власти проверят выплаты переселенцев: на что будут обращать внимание
25 апреля 2024, 15:42Читати новину українською
Источник:ФПУ
Министерство финансов Украины подготовило Методику верификации помощи на проживание ВПЛ. Будут сверять данные из реестров.
Выплаты ВПЛ проверят
Сравнивать данные ВПО, предоставленные реципиентом для назначения помощи, которые были предоставлены Министерством социальной политики, и информации субъектов предоставления информации.
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Для верификации правительство будет использовать автоматизированные базы данных, информационные системы и реестры.Обратите внимание! Всю информацию, кроме той, которая с ограниченным доступом, будут передавать системой государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".
То есть проверять достоверность данных, которые украинцы предоставили, чтобы получить помощь для ВПО.
На что будут обращать внимание
- группу инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности;
- постановку на учет ВПЛ согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;
- наличие одинаковых записей с персональными данными реципиента, которому назначена помощь ВПЛ по разным личным делам;
- отбывание наказания в местах лишения свободы; осуждения за совершение уголовного преступления;
- наличие жилого помещения, уничтоженного или поврежденного (до степени непригодного для проживания);
- наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента на территории территориальных общин, информация о которых содержится в перечне территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией;
- наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента по адресу жилого помещения, что разрушено или повреждено в результате боевых действий;
- пребывание за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения;
- наступления в течение трех месяцев перед обращением или во время получения помощи ВПЛ событий, связанных с:
- приобретением транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;
- покупке на сумму, превышающую 100 тысяч гривен, земельного участка, квартиры (дома);
- оплату (единовременно) на сумму, превышающую 100 тысяч гривен, других товаров долгосрочного потребления согласно информации банков;
- покупку безналичной и/или наличной иностранной валюты на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, согласно информации банков;
- наличие на 1 число месяца, с которого назначается помощь, или на 1 число каждого месяца, в котором получается помощь:
- на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тысяч гривен, согласно информации банков;
- в собственности жилого помещения, расположенного на территориях, не включенных в перечень территорий боевых действий или временной оккупации.