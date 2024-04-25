Власти проверят выплаты переселенцев: на что будут обращать внимание

Министерство финансов Украины подготовило Методику верификации помощи на проживание ВПЛ. Будут сверять данные из реестров.

Выплаты ВПЛ проверят

Сравнивать данные ВПО, предоставленные реципиентом для назначения помощи, которые были предоставлены Министерством социальной политики, и информации субъектов предоставления информации.

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Для верификации правительство будет использовать автоматизированные базы данных, информационные системы и реестры.

Всю информацию, кроме той, которая с ограниченным доступом, будут передавать системой государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

То есть проверять достоверность данных, которые украинцы предоставили, чтобы получить помощь для ВПО.

На что будут обращать внимание