Внутренне перемещенным лицам, получавшим помощь по состоянию на 31 августа 2026 года, выплаты продлеваются еще на шесть месяцев. Право на дальнейшую финансовую поддержку тщательно проверяется Пенсионным фондом.

Кому автоматически начислят деньги

Также государство автоматически продлило выплаты для детей из семей ВПЛ, которым помощь была назначена без учета доходов родителей, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1087.

Для большинства семей главным условием для сохранения выплат остается финансовый критерий. Среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи в 2026 году не должен превышать 10 380 гривен.

Обратите внимание! Эта сумма равна четырем прожиточным минимумам для лиц, утративших трудоспособность, и является своеобразным показателем финансовой уязвимости семьи.

В то же время правительство предусмотрело исключения для наиболее незащищенных категорий переселенцев, которым деньги будут начисляться без привязки к доходам. В этот перечень вошли:

пенсионеры, чья пенсия не превышает 10 380 гривен;

люди с инвалидностью I и II групп.

Также проверка не касается детей с инвалидностью до 18 лет, детей-сирот, лиц до 23 лет, лишенных родительской опеки, а также приемных родителей, опекунов и родителей-воспитателей.

Если же деньги не поступили на карту, то следует обратиться на сайт Пенсионного фонда для выяснения обстоятельств и причин.

Напомним, что размеры государственной помощи на проживание в 2026 году остались без изменений. Ежемесячно государство выплачивает 3 000 гривен на детей и людей с инвалидностью, тогда как другие категории переселенцев получают по 2 000 гривен.

Кроме того, украинцы могут получить 5 тысяч гривен помощи. Подать заявку можно до 15 декабря. Речь идет о помощи для внутренне перемещенных лиц.